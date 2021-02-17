Путин заявил об обязанности властей защитить выборы от вмешательства

Вид на здание Государственной Думы РФ (Фото: duma.gov.ru)

Российские власти обязаны обеспечить честные выборы в Государственную думу, которые запланированы на сентябрь, и оградить их от внешних посягательств. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций, трансляцию вел «Россия 24».

«Граждане России сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России», — указал он.

Президент отметил, что парламентские выборы исключительно важны для России, ее развития и улучшения жизни населения.

Путин попросил депутатов во время избирательной кампании «не просто ругаться друг с другом», а вести конструктивный диалог. Российский лидер также призвал участников предстоящих выборов работать не только со своими сторонниками, но и с теми, кто не следит за политикой или придерживается отличной точки зрения и настроен критично.