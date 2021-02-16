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План «Норникеля» из-за ₽146 млрд, штраф Навальному. Главные новости РБК

Прокуратура запросила для Навального штраф, «Норникель» решил не спорить с властями из-за штрафа, памятник Дзержинскому может вернуться на Лубянку; главные новости — в обзоре РБК

Для Навального потребовали штраф из-за дела о клевете

В Бабушкинском суде прошло новое заседание по делу против Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Игната Артеменко. Обвинение определилось с наказанием для оппозиционера: прокурор потребовала назначить ему штраф 950 тыс. руб.

  • В ходе процесса выяснилось, что Навальному грозит очередное дело. В начале заседания прокурор Екатерина Фролова потребовала от суда выделить материалы предыдущих слушаний дела и направить их на рассмотрение в Следственный комитет. По ее мнению, за оскорбления в адрес прокурора и судьи против Навального должна быть начата новая доследственная проверка. Судья в ходатайстве отказала, но и не исключила возможность нового дела окончательно: решение об этом отложено на следующее заседание.
  • Во время прений сторон прокурор заявила, что Навальный имел прямой умысел «на искажение исторической правды и дискредитацию памяти о Великой Отечественной войне». Фролова при этом напомнила о его прежних симпатиях к национализму и участии в «Русских маршах», а также отметила, что перед ветераном он так и не извинился.
  • Защита продолжает настаивать, что слова Навального о ветеране нельзя расценивать как клевету: приглашенный адвокатами лингвист указал, что его высказывания нужно расценивать как оценочные. А право на свободу слова закреплено в международных конвенциях и Конституции. Сам Навальный добавил к этому, что считает часть материалов дела сфальсифицированными. Еще на прошлом заседании он указывал на противоречия в деле — например, то, что внук ветерана Игорь Колесников, основной свидетель обвинения, не был в курсе заявления. По мнению Навального, подписи Артеменко в материалах сфабрикованы.
  • Следующее заседание, на котором прозвучит последнее слово Навального, назначено на 20 февраля, 14:00. При этом на 10:00 в Мосгорсуде уже назначено заседание, на котором будет рассматриваться апелляция на решение суда, заменившего Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше».
    Прокурор запросила Навальному штраф в ₽950 тыс. за клевету на ветерана
    Политика
    Алексей Навальный

«Норникель» решил не спорить с Росприроднадзором из-за штрафа

«Норникель» опубликовал отчет за 2020 год. В нем компания сообщила, что предварительно не видит смысла в дальнейшей тяжбе с Росприроднадзором из-за суммы штрафа за экологическую аварию под Норильском.

  • В начале февраля суд назначил компании штраф в размере 146 млрд руб., срок подачи апелляции на это решение скоро истекает. «В качестве своей предварительной позиции по перспективам обжалования руководство группы оценивает, что дальнейшее обжалование не соответствует интересам группы», — говорится в документе.
  • Сама компания оценивала ущерб в семь раз меньше — в 21,4 млрд руб. В итоге экологическое ведомство обратилось в суд и выиграло — размер штрафа был снижен лишь на 2 млрд руб., таким образом, выплата станет крупнейшей за ущерб экологии в российской истории.
  • Согласно отчетности «Норникеля» за 2020 год, выручка компании выросла на 15%, до $15,5 млрд, благодаря росту цен на палладий и родий, а также выходу на проектную мощность Быстринского ГОКа. В то же время показатель EBITDA снизился на 3%, до $7,7 млрд, из-за признания расходов по экологическим резервам, связанным с компенсацией из-за разлива дизтоплива, а также из-за трат на борьбу с коронавирусом. На ликвидацию последствий аварии «Норникель» уже потратил 10,6 млрд руб. Прибыль компании за год снизилась на 39%, до $3,634 млрд.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Как ЦБ будет бороться с популярной схемой обнала

В России набирает популярность схема черного обнала через исполнительные листы. Чтобы пресечь ее, ЦБ решил усложнить операции с такими документами.

  • Схема работает так: компании инициируют фиктивное судебное разбирательство, чтобы законно взыскать средства с контрагента, и получают исполнительный лист на взыскание. Банк, получивший такой документ, не может отказать клиенту по закону «Об исполнительном производстве», даже если есть подозрения, что перевод нужен для последующего отмывания или обналичивания денег. За первые три квартала 2020 года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза, несмотря на пандемию, подсчитал ЦБ.
  • Теперь регулятор рекомендовал участникам рынка начать обмениваться данными о таких документах. Банк, получивший сомнительный исполнительный лист, должен будет маркировать денежный перевод по нему — указать в реквизитах особый код транзакции и описание. Такая же информация должна передаваться в Росфинмониторинг. А еще сведения о транзакции должны передаваться в кредитную организацию, обслуживающую получателя денежных средств.
  • Эксперты считают, что смысл в такой мере есть, но она может и вызвать новые проблемы. Добросовестные кредиторы при списании средств со счетов своих должников столкнутся с риском ничем не обоснованных претензий со стороны банков.
    Банки начнут обмениваться данными ради борьбы с популярной схемой обнала
    Финансы
    Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Дзержинский может вернуться на Лубянку

В России вновь началась дискуссия о том, стоит ли возвращать на Лубянскую площадь к зданию ФСБ памятник основателю ЧК Феликсу Дзержинскому. В Мосгордуме уже предложили провести на эту тему референдум.

  • Монумент был установлен на площади, носившей имя Дзержинского, перед зданием КГБ в 1958 году и демонтирован в 1991-м после провала путча ГКЧП, в состав которого входил и председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас памятник работы Евгения Вучетича находится в столичном парке искусств «Музеон». В феврале группа российских литераторов, блогеров и журналистов (том числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Александр Проханов) обратилась в мэрию Москвы с просьбой рассмотреть возможность вернуть на Лубянку памятник (сейчас на его месте стоит Соловецкий камень, посвященный памяти репрессированных).
  • В дискуссию вступил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он заявил, что перед установкой какого-либо памятника на Лубянке «нужно прийти к какой-то фигуре, которая будет устраивать и государство и одновременно будет понятна и объединяюща для всего общества», отметил Швыдкой. Такой фигурой он назвал главу КГБ и генсека Юрия Андропова.
  • Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что считает необходимым референдум по этому вопросу. Эта идея не нова: в 2015 году московский избирком разрешил КПРФ провести в столице референдум о восстановлении памятника. Но тогда в Мосгордуме оценили его проведение в 450 млн руб. и назвали слишком дорогим мероприятием.

Как регионы снимают ограничения

На фоне снижения числа выявленных случаев заболевания российские регионы постепенно избавляются от ограничений, введенных во время первой и второй волн эпидемии COVID-19. РБК собрал актуальные данные о том, в каких регионах ограничения еще работают и где уже сделали послабления.

Как регионы снимают антиковидные ограничения. Главное
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Автор
Георгий Тадтаев
главные новости Алексей Навальный клевета Норникель Норильск обналичка памятник Дзержинскому Лубянка коронавирус
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