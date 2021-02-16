План «Норникеля» из-за ₽146 млрд, штраф Навальному. Главные новости РБК

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Для Навального потребовали штраф из-за дела о клевете

В Бабушкинском суде прошло новое заседание по делу против Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Игната Артеменко. Обвинение определилось с наказанием для оппозиционера: прокурор потребовала назначить ему штраф 950 тыс. руб.

В ходе процесса выяснилось, что Навальному грозит очередное дело. В начале заседания прокурор Екатерина Фролова потребовала от суда выделить материалы предыдущих слушаний дела и направить их на рассмотрение в Следственный комитет. По ее мнению, за оскорбления в адрес прокурора и судьи против Навального должна быть начата новая доследственная проверка. Судья в ходатайстве отказала, но и не исключила возможность нового дела окончательно: решение об этом отложено на следующее заседание.

Во время прений сторон прокурор заявила, что Навальный имел прямой умысел «на искажение исторической правды и дискредитацию памяти о Великой Отечественной войне». Фролова при этом напомнила о его прежних симпатиях к национализму и участии в «Русских маршах», а также отметила, что перед ветераном он так и не извинился.

Защита продолжает настаивать, что слова Навального о ветеране нельзя расценивать как клевету: приглашенный адвокатами лингвист указал, что его высказывания нужно расценивать как оценочные. А право на свободу слова закреплено в международных конвенциях и Конституции. Сам Навальный добавил к этому, что считает часть материалов дела сфальсифицированными. Еще на прошлом заседании он указывал на противоречия в деле — например, то, что внук ветерана Игорь Колесников, основной свидетель обвинения, не был в курсе заявления. По мнению Навального, подписи Артеменко в материалах сфабрикованы.

Следующее заседание, на котором прозвучит последнее слово Навального, назначено на 20 февраля, 14:00. При этом на 10:00 в Мосгорсуде уже назначено заседание, на котором будет рассматриваться апелляция на решение суда, заменившего Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Прокурор запросила Навальному штраф в ₽950 тыс. за клевету на ветерана Политика

«Норникель» решил не спорить с Росприроднадзором из-за штрафа

«Норникель» опубликовал отчет за 2020 год. В нем компания сообщила, что предварительно не видит смысла в дальнейшей тяжбе с Росприроднадзором из-за суммы штрафа за экологическую аварию под Норильском.