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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» допустил отказ от обжалования рекордного штрафа в ₽146 млрд

«Норникель» в отчетности за 2020 год указал, что, по предварительной оценке руководства компании, обжалование рекордного штрафа 146 млрд руб. от Росприроднадзора не соответствует интересам группы
Норникель GMKN ₽26 054 -1,04% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Металлургическая компания «Норникель» (основной акционер и президент компании — Владимир Потанин) в отчетности по МСФО за 2020 год допустила отказ от обжалования судебного решения, по которому компания должна выплатить рекордный штраф Росприроднадзору (146 млрд руб.) за разлив топлива в Красноярском крае.

«В качестве своей предварительной позиции по перспективам обжалования руководство Группы оценивает, что дальнейшее обжалование не соответствует интересам Группы. Финальное решение об обжаловании будет принято в соответствии со всеми необходимыми корпоративными процедурами до истечения срока, установленного законодательством РФ для подачи апелляции: в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме», — говорится в отчетности компании. Компания указала, что «продолжает анализ» судебного решения.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Решение о выплате Норильско-Таймырской энергетической компанией (НТЭК, «дочка» «Норникеля») 146 млрд руб. принял арбитражный суд Красноярского края 5 февраля. Таким образом, срок подачи апелляции истекает через 30 дней с этой даты.

«Норникель» до проведения конференц-колла, посвященного выходу отчетности, отказался от дальнейших комментариев.

Претензии к «Норникелю» касаются аварии, произошедшей на норильской ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в конце мая прошлого года. Произошел разлив 21 тыс. т дизельного топлива, которое попало в почву и близлежащие водоемы (реки Далдыкан, Амбарная и озеро Пясино). По версии «Норникеля», у резервуара с топливом из-за таяния вечной мерзлоты просели фундамент и опоры и оторвалось днище.

Росприроднадзор требовал, чтобы «Норникель» выплатил штраф 148 млрд руб., компания оценивала ущерб в семь раз меньше — в 21,4 млрд руб. В итоге экологическое ведомство обратилось в суд и выиграло — размер штрафа был снижен лишь на 2 млрд руб., таким образом, выплата станет крупнейшей за ущерб экологии в российской истории.

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Сразу после вынесения судебного решения основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин (контролирует 34,2% компании) выступил в эфире телеканала РБК и заявил, что «впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью». «Наша компания этот урок, я считаю, усвоила», — подчеркнул бизнесмен. Второй после Потанина крупнейший акционер компании, UC Rusal (доля — 27,8%), после решения суда указывал, что наказание не отражает всех предпринятых менеджментом «Норникеля» усилий по минимизации последствий аварии.

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Согласно отчетности «Норникеля» за 2020 год, выручка компании выросла на 15%, до $15,5 млрд, благодаря росту цен на палладий и родий, а также выходу на проектную мощность Быстринского ГОКа. В то же время показатель EBITDA снизился на 3%, до $7,7 млрд, из-за признания расходов по экологическим резервам, связанным с компенсацией из-за разлива дизтоплива, а также из-за трат на борьбу с коронавирусом. На ликвидацию последствий аварии «Норникель» уже потратил 10,6 млрд руб. 

Авторы
Георгий Перемитин, Светлана Бурмистрова
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