«Норникель» допустил отказ от обжалования рекордного штрафа в ₽146 млрд

«Норникель» в отчетности за 2020 год указал, что, по предварительной оценке руководства компании, обжалование рекордного штрафа 146 млрд руб. от Росприроднадзора не соответствует интересам группы

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Металлургическая компания «Норникель» (основной акционер и президент компании — Владимир Потанин) в отчетности по МСФО за 2020 год допустила отказ от обжалования судебного решения, по которому компания должна выплатить рекордный штраф Росприроднадзору (146 млрд руб.) за разлив топлива в Красноярском крае.

«В качестве своей предварительной позиции по перспективам обжалования руководство Группы оценивает, что дальнейшее обжалование не соответствует интересам Группы. Финальное решение об обжаловании будет принято в соответствии со всеми необходимыми корпоративными процедурами до истечения срока, установленного законодательством РФ для подачи апелляции: в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме», — говорится в отчетности компании. Компания указала, что «продолжает анализ» судебного решения.

Решение о выплате Норильско-Таймырской энергетической компанией (НТЭК, «дочка» «Норникеля») 146 млрд руб. принял арбитражный суд Красноярского края 5 февраля. Таким образом, срок подачи апелляции истекает через 30 дней с этой даты.

«Норникель» до проведения конференц-колла, посвященного выходу отчетности, отказался от дальнейших комментариев.