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Швыдкой предложил поставить на Лубянке памятник Андропову

Бывший министр культуры Михаил Швыдкой уверен, что на Лубянской площади должен появиться памятник человеку, фигура которого «будет понятна и объединяюща для всего общества»
Юрий Андропов (по центру)
Юрий Андропов (по центру) (Фото: Борис Кауфман / РИА Новости)

Памятник на Лубянской площади в Москве должен «способствовать консолидации общества», а не вызывать «распри и склоки», считает специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Выступая на состоявшемся сегодня заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы, бывший министр культуры России отметил, что Лубянской площади нужна доминанта, которая была там всегда. Такой доминантой мог бы стать памятник, однако перед его установкой «нужно прийти к какой-то фигуре, которая будет устраивать и государство и одновременно будет понятна и объединяюща для всего общества», отметил Швыдкой.

«Почему не Андропову, например, который сыграл в жизни этого места большую роль, чем Дзержинский?» — предложил он (цитата по ТАСС).

В феврале группа российских литераторов, блогеров и журналистов обратилась в мэрию Москвы с просьбой рассмотреть возможность вернуть на Лубянку памятник главе Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК, ее преемниками стали ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ, ФСБ) Феликсу Дзержинскому. Монумент был установлен на площади, носившей имя Дзержинского, перед зданием КГБ в 1958 году и демонтирован в 1991-м после провала путча ГКЧП, в состав которого входил и председатель КГБ Владимир Крючков. В настоящее время памятник работы Евгения Вучетича находится в столичном парке искусств «Музеон».

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Памятник Феликсу Дзержинскому

На заседании в Общественной палате Москвы главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что не против возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку, так как там всегда «исторически что-то стояло».

«Не вижу возражений или мнений, почему там не может быть доминанты», — пояснил Кузнецов (цитата по «Открытым медиа»). До 1934 года на там находился один из старейших фонтанов Москвы работы скульптора Джованни Витали, который был был перенесен в Нескучный сад. Несколько лет назад было предложено провести голосование за возвращение этого памятника на прежнее место, но в 2017 году заммэра Петр Бирюков сообщил, что это технически невозможно.

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Еще один член Общественной палаты главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предложил предоставить право выбора москвичам, проведя голосование с помощью сервисов портала «Активный гражданин».

«Сюда необходимо включить широкий спектр фигур — и Феликсу Дзержинскому, и государю Ивану III, и князю Александру Невскому, и, например, предложенному здесь Юрию Андропову, и другим историческим деятелям», — предложил Венедиктов (цитата по «Интерфаксу»).

Андропов руководил КГБ СССР в 1967–1982 годах, в это время спецслужба укрепила и расширила контроль над всеми сферами жизни советского государства и общества, в том числе за счет создания районных отделов КГБ. Сам Андропов при этом стал генералом армии и членом Политбюро ЦК КППС. Весной 1982 года он оставил пост главы КГБ, став секретарем ЦК КПСС, а в ноябре того же года был избран генеральным секретарем, став де-факто руководителем Советского Союза.

В 2015 году московский избирком разрешил КПРФ провести в столице референдум о восстановлении памятника. В Мосгордуме оценили его проведение в 450 млн руб. и назвали слишком дорогим мероприятием. В итоге референдум так и не провели. В то же время опросы тогда показывали, что 51% жителей столицы поддерживают идею возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку.

Автор
Евгений Калюков
Михаил Швыдкой Юрий Андропов Лубянка памятники
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