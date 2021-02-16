Швыдкой предложил поставить на Лубянке памятник Андропову

Бывший министр культуры Михаил Швыдкой уверен, что на Лубянской площади должен появиться памятник человеку, фигура которого «будет понятна и объединяюща для всего общества»

Юрий Андропов (по центру) (Фото: Борис Кауфман / РИА Новости)

Памятник на Лубянской площади в Москве должен «способствовать консолидации общества», а не вызывать «распри и склоки», считает специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Выступая на состоявшемся сегодня заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы, бывший министр культуры России отметил, что Лубянской площади нужна доминанта, которая была там всегда. Такой доминантой мог бы стать памятник, однако перед его установкой «нужно прийти к какой-то фигуре, которая будет устраивать и государство и одновременно будет понятна и объединяюща для всего общества», отметил Швыдкой.

«Почему не Андропову, например, который сыграл в жизни этого места большую роль, чем Дзержинский?» — предложил он (цитата по ТАСС).

В феврале группа российских литераторов, блогеров и журналистов обратилась в мэрию Москвы с просьбой рассмотреть возможность вернуть на Лубянку памятник главе Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК, ее преемниками стали ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ, ФСБ) Феликсу Дзержинскому. Монумент был установлен на площади, носившей имя Дзержинского, перед зданием КГБ в 1958 году и демонтирован в 1991-м после провала путча ГКЧП, в состав которого входил и председатель КГБ Владимир Крючков. В настоящее время памятник работы Евгения Вучетича находится в столичном парке искусств «Музеон».