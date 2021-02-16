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Финансы ,  
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Банки начнут обмениваться данными ради борьбы с популярной схемой обнала

ЦБ рекомендовал кредитным организациям наладить передачу сведений друг другу о подозрительных исполнительных листах. Регулятор обеспокоен, что эти документы стали чаще использоваться для отмывания и обналичивания денег
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

ЦБ намерен усложнить проведение сомнительных операций с исполнительными листами через банки: регулятор рекомендовал участникам рынка начать обмениваться данными о таких документах. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Банка России, согласованных с Росфинмониторингом (pdf.).

ЦБ зафиксировал рост недобросовестного оборота исполнительных листов — случаев, когда компании инициируют фиктивное судебное разбирательство, чтобы законно взыскать средства с контрагента. Банк, получивший такой документ, не может отказать клиенту по закону «Об исполнительном производстве», даже если есть подозрения, что перевод нужен для последующего отмывания или обналичивания денег. В ноябре Банк России сообщал, что за десять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза, несмотря на пандемию.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Как ЦБ предлагает действовать банкам

Рекомендации Банка России распространяются на банки, которые обслуживают и должников (отправителей денег), и взыскателей (получателей).

Банк, получивший сомнительный исполнительный лист, должен будет маркировать денежный перевод по нему — указать в реквизитах особый код транзакции и описание. Такая же информация должна передаваться в Росфинмониторинг. Кроме того, участник рынка должен «незамедлительно проинформировать кредитную организацию, обслуживающую получателя денежных средств — взыскателя», — говорится в материалах ЦБ. Передача данных может идти по электронной почте, телефону или другому каналу, но с соблюдением банковской тайны.

Банкам, где обслуживаются получатели денег по исполнительным листам, ЦБ предлагает принимать во внимание сведения от коллег. В частности, руководствоваться более ранними рекомендациями по снижению операционных рисков и отказывать таким клиентам в проведении дальнейших операций по счету. Если в течение года в банк поступит два подобных «сигнала» из других кредитных организациях, он сможет расторгнуть договор обслуживания с клиентом.

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РБК направил запрос в Банк России и крупнейшие кредитные организации.

Автор
Юлия Кошкина
банки обналичивание денег исполнительный лист
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