Банки начнут обмениваться данными ради борьбы с популярной схемой обнала

ЦБ рекомендовал кредитным организациям наладить передачу сведений друг другу о подозрительных исполнительных листах. Регулятор обеспокоен, что эти документы стали чаще использоваться для отмывания и обналичивания денег

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ЦБ намерен усложнить проведение сомнительных операций с исполнительными листами через банки: регулятор рекомендовал участникам рынка начать обмениваться данными о таких документах. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Банка России, согласованных с Росфинмониторингом (pdf.).

ЦБ зафиксировал рост недобросовестного оборота исполнительных листов — случаев, когда компании инициируют фиктивное судебное разбирательство, чтобы законно взыскать средства с контрагента. Банк, получивший такой документ, не может отказать клиенту по закону «Об исполнительном производстве», даже если есть подозрения, что перевод нужен для последующего отмывания или обналичивания денег. В ноябре Банк России сообщал, что за десять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза, несмотря на пандемию.

Как ЦБ предлагает действовать банкам

Рекомендации Банка России распространяются на банки, которые обслуживают и должников (отправителей денег), и взыскателей (получателей).