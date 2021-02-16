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Как регионы снимают антиковидные ограничения. Главное

На фоне снижения числа выявленных случаев заболевания регионы постепенно снимают ограничения, введенные осенью и зимой. Главное о смягчении мер — в материале РБК
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Роспотребнадзор прогнозирует спад заболеваемости COVID-19 в России в марте. 25 января президент Владимир Путин заявил, что позитивная тенденция при снижении заболеваемости предоставляет возможность «аккуратно снимать введенные ограничения». На этом фоне регионы начали ослаблять антиковидные меры.

Власти Москвы одними из первых в стране разрешили работать в ночное время барам, ресторанам и кафе. Указ мэра также отменил обязательный перевод 30% штата сотрудников на удаленку. Однако не все регионы последовали примеру столицы. Кроме того, почти везде сохраняется требование носить маски в общественных местах.

Масочный режим

Первым регионом в России, где отменили обязательное ношение масок, стала Удмуртия. Однако местные власти попросили поберечься тех, кто не болел COVID-19 или недавно вакцинировался. Чечня последовала примеру Удмуртии с похожей оговоркой.

Власти Татарстана выступили с критикой действий коллег из Чечни и Удмуртии, о неготовности отменить масочный режим также заявили в Калининграде и Крыму.

Массовые мероприятия

В регионах нет такого единого подхода к массовым и зрелищным мероприятиям, как, например, к ношению масок или работе общепита. Везде действует разный набор правил. Чаще всего это разрешение лишь на неполную заполняемость залов в театрах и кино, лимит на количество гостей в ЗАГС или зрителей спортивных мероприятий.

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Самоизоляция для пожилых

В некоторых регионах самоизоляция для граждан из групп риска осталась в качестве рекомендательной меры — такие предписания действуют, например, в Калмыкии и Коми. На Чукотке, Сахалине и в Якутии режим обязательный, но не распространяется на тех, кто прошел вакцинацию.

В Костромской области самоизоляцию для пожилых продлили в отдельных районах: в Костромском, Буйском, Галичском, Шарьинском, а также в городе Мантурово и Красносельском районе.

Ограничения работы общепита

Почти все регионы запретили работу ресторанов, кафе и баров в ночное время после выхода в октябре 2020 года соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора. Сейчас меры смягчают: например, в Тульской области часы работы продлены до двух ночи, а где-то ограничения снимают совсем.

В Ленобласти в зависимости от эпидемиологической обстановки районы поделили на три зоны, самые жесткие ограничения, в том числе на работу общепита в ночное время, действуют в первой зоне. К ней относятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Киришский, Сланцевский и Подпорожский районы.

Ограничения работы дискотек и ночных клубов

Несмотря на то что местные власти все чаще разрешают посещать рестораны и бары после 23:00, запрет на работу ночных клубов и дискотек часто сохраняется.

Авторы
Дарья Минько, Анастасия Антипова
коронавирус пандемия самоизоляция COVID-19
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