Как регионы снимают антиковидные ограничения. Главное

На фоне снижения числа выявленных случаев заболевания регионы постепенно снимают ограничения, введенные осенью и зимой. Главное о смягчении мер — в материале РБК

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Роспотребнадзор прогнозирует спад заболеваемости COVID-19 в России в марте. 25 января президент Владимир Путин заявил, что позитивная тенденция при снижении заболеваемости предоставляет возможность «аккуратно снимать введенные ограничения». На этом фоне регионы начали ослаблять антиковидные меры.

Власти Москвы одними из первых в стране разрешили работать в ночное время барам, ресторанам и кафе. Указ мэра также отменил обязательный перевод 30% штата сотрудников на удаленку. Однако не все регионы последовали примеру столицы. Кроме того, почти везде сохраняется требование носить маски в общественных местах.

Масочный режим

Первым регионом в России, где отменили обязательное ношение масок, стала Удмуртия. Однако местные власти попросили поберечься тех, кто не болел COVID-19 или недавно вакцинировался. Чечня последовала примеру Удмуртии с похожей оговоркой.

Власти Татарстана выступили с критикой действий коллег из Чечни и Удмуртии, о неготовности отменить масочный режим также заявили в Калининграде и Крыму.