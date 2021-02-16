Прокурор запросила Навальному штраф в ₽950 тыс. за клевету на ветерана

Гособвинитель запросила штраф в 950 тыс. руб. в качестве наказания для Алексея Навального по делу о клевете на ветерана

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда)

Прокурор Екатерина Фролова попросила приговорить оппозиционера Алексея Навального к штрафу в 950 тыс. руб. по обвинению в клевете (ст. 128.1 УК) на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом она заявила в прениях сторон, передает корреспондент РБК. Дело слушает мировой судья Вера Акимова, заседание проходит в выездном режиме в здании Бабушкинского суда Москвы.

Выступая в прениях, Фролова зачитала преамбулу к Конституции. Она указала, что 94-летний потерпевший — ветеран с многочисленными наградами, «ковавший нашу победу и даровавший нам жизнь», а подсудимый, публикуя «слова, граничащие с безумием», оформил их не как субъективное мнение, а выдал их за факты реальной действительности, при этом он «четко осознавал, что он делает», и понимал, что речь о ветеране войны: «Наверное, подсудимый рассчитывал, что никто не будет с ним связываться. Но нам не даст это сделать наша честь», — заявила гособвинитель.

Навальный имел прямой умысел «на искажение исторической правды и дискредитацию памяти о Великой Отечественной войне», подчеркнула Фролова, напомнив о прежних симпатиях к национализму и участии в «Русских маршах».

Прокурор добавила, что за похожие преступления, которые она назвала «киберклеветой», предусмотрены жесткие наказания в США и Франции. Высказывания Навального являются именно клеветой, а не оскорблением, убеждена Фролова; заключение привлеченного защитой профессора-лингвиста Анатолия Баранова, который увидел в словах Навального оценку, а не утверждение о факте, она назвала «односторонним». Баранов не смог дать определений понятиям «честь» и «достоинство» без словаря, заявила прокурор и попросила суд отнестись к его выводам критически.

«С начала рассмотрения дела прошло полгода. За это время подсудимый не извинился перед Артеменко, не раскаялся и фактически продолжил оскорблять потерпевшего», — сказала прокурор, напомнив об ухудшении здоровья ветерана. По ее мнению, Навальный оскорбил всех участников ролика RT в поддержку поправок в Конституцию. «Каждый из них имел право подать заявление о клевете. Но не каждый из них в 15 лет записался в партизаны [как Артеменко]», — добавила она.