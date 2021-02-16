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Дело Навального ,  
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Прокурор запросила Навальному штраф в ₽950 тыс. за клевету на ветерана

Гособвинитель запросила штраф в 950 тыс. руб. в качестве наказания для Алексея Навального по делу о клевете на ветерана
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда)

Прокурор Екатерина Фролова попросила приговорить оппозиционера Алексея Навального к штрафу в 950 тыс. руб. по обвинению в клевете (ст. 128.1 УК) на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом она заявила в прениях сторон, передает корреспондент РБК. Дело слушает мировой судья Вера Акимова, заседание проходит в выездном режиме в здании Бабушкинского суда Москвы.

Выступая в прениях, Фролова зачитала преамбулу к Конституции. Она указала, что 94-летний потерпевший — ветеран с многочисленными наградами, «ковавший нашу победу и даровавший нам жизнь», а подсудимый, публикуя «слова, граничащие с безумием», оформил их не как субъективное мнение, а выдал их за факты реальной действительности, при этом он «четко осознавал, что он делает», и понимал, что речь о ветеране войны: «Наверное, подсудимый рассчитывал, что никто не будет с ним связываться. Но нам не даст это сделать наша честь», — заявила гособвинитель.

Навальный имел прямой умысел «на искажение исторической правды и дискредитацию памяти о Великой Отечественной войне», подчеркнула Фролова, напомнив о прежних симпатиях к национализму и участии в «Русских маршах».

Прокурор добавила, что за похожие преступления, которые она назвала «киберклеветой», предусмотрены жесткие наказания в США и Франции. Высказывания Навального являются именно клеветой, а не оскорблением, убеждена Фролова; заключение привлеченного защитой профессора-лингвиста Анатолия Баранова, который увидел в словах Навального оценку, а не утверждение о факте, она назвала «односторонним». Баранов не смог дать определений понятиям «честь» и «достоинство» без словаря, заявила прокурор и попросила суд отнестись к его выводам критически.

«С начала рассмотрения дела прошло полгода. За это время подсудимый не извинился перед Артеменко, не раскаялся и фактически продолжил оскорблять потерпевшего», — сказала прокурор, напомнив об ухудшении здоровья ветерана. По ее мнению, Навальный оскорбил всех участников ролика RT в поддержку поправок в Конституцию. «Каждый из них имел право подать заявление о клевете. Но не каждый из них в 15 лет записался в партизаны [как Артеменко]», — добавила она.

Дело о клевете на Артеменко заставляет «вспомнить простые человеческие ценности, то, что всегда впереди россиян, — это честь и достоинство», но Навальный об этих ценностях забыл, убеждена прокурор, добавив, что его «преступная деятельность носит систематический характер».

Дело на Навального Следственный комитет возбудил из-за его постов в Twitter и Telegram, посвященных людям, которые снялись в ролике Russia Today в поддержку изменения Конституции. Среди тех, кто снялся в ролике (наряду с космонавтом Олегом Кононенко, сыроваром Олегом Сиротой, артистами Василием Лановым и Иваном Охлобыстиным, дизайнером Артемием Лебедевым), был полковник Артеменко. Навальный, комментируя видео, назвал их «командой продажных холуев», «людьми без совести» и «предателями».

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Суд снова рассмотрит вопрос о бездействии СК после отравления Навального
Политика
Алексей Навальный

Как проходит процесс

Ранее суд допросил по видеосвязи Артеменко: он коротко зачитал, что его «очень огорчили» слова Навального, он вынужден отстаивать свою честь и требует извинений от оппозиционера. После этого Артеменко сослался на плохое самочувствие, а судья Вера Акимова заявила, что ему пришлось вызвать скорую помощь. В дальнейшем ветеран отказался участвовать в процессе, гособвинитель представила суду письменное заявление от его имени: «Во время судебного заседания 5 февраля мне было плохо, что было спровоцировано продолжающимися и постоянными оскорблениями меня и моих родственников со стороны Навального. Прошу дать им оценку в том числе с точки зрения уголовного законодательства». После этого прокурор зачитала его письменные показания, которые оказались художественными воспоминаниями о войне.

Ветеран отказался участвовать в суде по делу Навального
Политика
Игнат Артеменко

В качестве свидетелей обвинения по делу были допрошены сиделка ветерана Зинат Тимурова, его внук Игорь Колесников и терапевт Сархан Кичибеков, которые рассказали об ухудшении самочувствия пенсионера после скандала; соседка Артеменко и бывший секретарь Совета ветеранов 94-летняя Галина Маргулис, которая ответила на вопросы о моральных качествах участника войны, а также двое граждан, не знакомых лично с участниками этой истории — 61-летний Алексей Лукин и 27-летний Владимир Акимов, которые, с их слов, узнали о постах Навального в интернете, возмутились и написали заявления в правоохранительные органы.

На процессе также выступили двое лингвистов, исследовавших выражения из поста Навального по просьбе обвинения и защиты. При этом и приглашенный защитой профессор Института русского языка им. Виноградова Анатолий Баранов и привлеченная обвинением сотрудница экспертно-криминалистического центра СК Альбина Глотова заявили, что Навальный в своем посте допустил не утверждения о фактах, а оценочные суждения.

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Политика
Алексей Навальный

Навальный и его защита заявляли о политическом характере дела. Оппозиционер заявлял, что оно «сконструировано даже не СК, а пиарщиками», и вступил в многократные перепалки со внуком ветерана Игорем Колесниковым, которого обвинил в «торговле дедом», прокурором и судьей. Перед прениями Фролова попросила суд выделить часть материалов дела и передать их в СК для решения вопроса о возбуждении дела по факту оскорбления участников процесса; судья сочла это преждевременным.

Кроме того, оппозиционер и его адвокаты требовали назначить по делу почерковедческую экспертизу: по их мнению, подписи под разными документами от имени Артеменко, которые есть в деле, разнятся между собой. Суд в этом отказал.

Авторы
Маргарита Алехина, Евгения Кузнецова
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