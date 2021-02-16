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Политика ,  
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В Мосгордуме предложили провести референдум о памятнике Дзержинскому

Ранее специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил установить на Лубянской площади памятник Юрию Андропову
Памятник Феликсу Дзержинскому
Памятник Феликсу Дзержинскому (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Спор о том, возвращать ли на Лубянскую площадь Москвы памятник главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, необходимо решить через референдум. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает «РИА Новости».

Он считает, что вопрос об установке какого-либо объекта на Лубянке надо рассматривать в широком историческом контексте. Шапошников уточнил, что важно не забывать об исторической справедливости.

Песков назвал провокационным вопрос о памятнике Дзержинскому на Лубянке
Общество
Памятник Феликсу Дзержинскому

9 февраля ряд несколько блогеров, телеведущих и литераторов, в том числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Александр Проханов, обратились к московской мэрии с письмом, где предложили вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому. 16 февраля на общественных слушаниях специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил установить на площади памятник компромиссной фигуре, которая будет устраивать большинство. В качестве такой фигуры он предложил генсека ЦК КПСС Юрия Андропова, который до этого возглавлял советский КГБ.

Швыдкой предложил поставить на Лубянке памятник Андропову
Общество
Юрий Андропов (по центру)

Шапошников, в свою очередь, отметил, что идея возвращения Дзержинского на Лубянку не нова и к ней периодически возвращаются. Он напомнил, что по инициативе КПРФ это предложение уже рассматривал столичный парламент прошлого созыва.

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Ранее член Общественной палаты, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предложил провести голосование об установке памятника на Лубянке на портале «Активный гражданин», передал «Интерфакс». По словам Венедиктова, в голосование необходимо включить Дзержинского, Андропова, Ивана III, князя Александра Невского и других исторических деятелей.

Автор
Роман Котерев
Феликс Дзержинский Юрий Андропов Алексей Шапошников референдум
Материалы по теме
Песков назвал провокационным вопрос о памятнике Дзержинскому на Лубянке
Общество
Швыдкой предложил поставить на Лубянке памятник Андропову
Общество
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