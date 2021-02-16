В Мосгордуме предложили провести референдум о памятнике Дзержинскому

Ранее специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил установить на Лубянской площади памятник Юрию Андропову

Памятник Феликсу Дзержинскому (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Спор о том, возвращать ли на Лубянскую площадь Москвы памятник главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, необходимо решить через референдум. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает «РИА Новости».

Он считает, что вопрос об установке какого-либо объекта на Лубянке надо рассматривать в широком историческом контексте. Шапошников уточнил, что важно не забывать об исторической справедливости.

9 февраля ряд несколько блогеров, телеведущих и литераторов, в том числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Александр Проханов, обратились к московской мэрии с письмом, где предложили вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому. 16 февраля на общественных слушаниях специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил установить на площади памятник компромиссной фигуре, которая будет устраивать большинство. В качестве такой фигуры он предложил генсека ЦК КПСС Юрия Андропова, который до этого возглавлял советский КГБ.