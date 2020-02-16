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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

США считают, что Россия не может сама достроить «Северный поток-2», первая смерть от коронавируса в Европе, альянс КамАЗа и Sollers, Госдеп пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность — в обзоре РБК
Установка камеры приёма ДОУ на строительной площадке в Любмине (Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock)

Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить трубопровод «Северный поток-2» после введения санкций США, считает американский министр энергетики Дэн Бруйетт.

  • «Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет таких технологий. Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят», — отметил министр. Он также напомнил о предложении ЕС покупать у Вашингтона сжиженный природный газ и меньше полагаться на Россию.
  • В «Газпроме» на выступление Бруйетта отреагировали словами «никогда не говори никогда». Ранее компания обещала запустить трубопровод к концу 2020 года. Райнер Зеле, глава австрийского партнера «Газпрома» по «Северному потоку-2» — OMV AG, выразил уверенность, что российская компания сможет найти судно для завершения стройки.
  • В конце декабря на фоне ввода санкций США швейцарская компания-оператор Allseas приостановила строительство газопровода и отвела свои корабли. Российские власти говорили, что завершить «Северный поток-2» может трубоукладчик «Академик Черский».

В Европе зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Во Франции умер турист из Китая, у которого был обнаружен коронавирус. Это первый смертельный случай от новой болезни за пределами Азии.

  • Речь идет о 80-летнем мужчине, который приехал во Францию из провинции Хубэй 16 января. 25 января он был госпитализирован с симптомами нового коронавируса, его состояние быстро ухудшалось.
  • Вместе с китайским туристом была госпитализирована его дочь, у которой также обнаружили коронавирус. Состояние ее здоровья не вызывает опасений. Всего во Франции заболели более десятка человек.
  • На фоне развития эпидемии в китайском Ухане были усилены меры безопасности. По новым правилам переходить из одной части города в другую можно будет через единственный КПП, на котором у всех будут измерять температуру. Власти особо отметили, что для пересечения КПП необходимы веские основания.
  • Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что дает поручения по борьбе с коронавирусом еще с начала января. В частности, 20 января он указал властям на необходимость «уделять первоочередное внимание безопасности и здоровью граждан» в связи с распространением болезни. По данным китайских властей, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 68,5 тыс. человек. Всего погибло 1669 человек.

КамАЗ и Sollers договорились создать альянс

Крупнейший производитель грузовых автомобилей, КамАЗ намерен создать альянс с российским автоконцерном Sollers, одним из основных производителей легковых коммерческих автомобилей в стране.

  • По данным собеседников «Ведомостей», решение о схеме альянса планируется принять до конца текущего года. Обсуждаются различные варианты, вплоть до слияния бизнеса.
  • Источник, близкий к Sollers, сообщил РБК, что среди основных пунктов переговоров — «программы для развития новых технологий в коммерческом транспорте, развитие омниканальности во взаимодействии с клиентами, в том числе за счет новых цифровых технологий, и кооперация в развитии компонентной базы». По его словам, вопросы каких-то акционерных изменений (слияния, обмена акциями и так далее) «сейчас вообще не обсуждаются».
  • «Вопрос создания альянса и конкретные области кооперации мы действительно начали обсуждать», — сказал РБК представитель группы Sollers, отказавшись сообщить детали. Представитель КамАЗа отказался от комментариев.

Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей» (страны бывшего соцлагеря, а также Австрия).

  • По его словам, деньги будут выделены через Финансовую корпорацию по международному развитию (государственное учреждение США). В Вашингтоне рассчитывают, что с их помощью удастся стимулировать частных инвесторов развивать энергетику стран, чтобы снизить их зависимость от России.
  • Госсекретарь, как и министр энергетики Дэн Бруйетт, напомнил, что США выступают против завершения строительства трубопровода «Северный поток-2», который в Вашингтоне рассматривают как еще один рычаг давления Москвы на союзников.
  • «Инициатива трех морей» — соглашение о сотрудничестве, которое в 2016 году подписали государства, расположенные между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Участниками объединения являются Австрия, Чехия, Словакия, Хорватия, Венгрия, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия и Эстония. За исключением Австрии все они являются членами НАТО, а до конца 1980-х являлись частью социалистического лагеря.
Автор: Артём Губенко
Теги: главные новости, последние новости
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