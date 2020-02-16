Что произошло за выходные. Главные новости РБК

США считают, что Россия не может сама достроить «Северный поток-2», первая смерть от коронавируса в Европе, альянс КамАЗа и Sollers, Госдеп пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность — в обзоре РБК

Установка камеры приёма ДОУ на строительной площадке в Любмине (Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock)

Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить трубопровод «Северный поток-2» после введения санкций США, считает американский министр энергетики Дэн Бруйетт.

«Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет таких технологий. Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят», — отметил министр. Он также напомнил о предложении ЕС покупать у Вашингтона сжиженный природный газ и меньше полагаться на Россию.

В «Газпроме» на выступление Бруйетта отреагировали словами «никогда не говори никогда». Ранее компания обещала запустить трубопровод к концу 2020 года. Райнер Зеле, глава австрийского партнера «Газпрома» по «Северному потоку-2» — OMV AG, выразил уверенность, что российская компания сможет найти судно для завершения стройки.

В конце декабря на фоне ввода санкций США швейцарская компания-оператор Allseas приостановила строительство газопровода и отвела свои корабли. Российские власти говорили, что завершить «Северный поток-2» может трубоукладчик «Академик Черский».

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