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Глава OMV оценил шансы найти судно для укладки труб «Северного потока-2»

По словам Райнера Зеле, Россия сможет найти судно, которое позволит завершить укладку труб, а для таких работ не нужно «супертехнологий». Из-за угрозы санкций США предыдущий трубоукладчик Allseas прекратил выполнение этих работ
Газпром GAZP ₽232,5 -0,45% Купить

Россия сможет найти судно для завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Уверенность в этом высказал в интервью Bloomberg глава OMV AG Райнер Зеле. Австрийская компания — один из партнеров «Газпрома» по проекту «Северный поток-2».

«Насколько я понимаю, они ищут судно и, готов поспорить, они найдут судно», — сказал Зеле. Он отметил, что не знает, как именно «Газпром» будет завершать строительство газопровода и сколько времени это займет.

По словам главы OMV AG, укладка труб, особенно на участке небольшой глубины, не требует «супертехнологий». Он отметил, что вопрос лишь в том, «подходит ли конкретное судно для процесса укладки труб».

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Экономика

Оператором строительства «Северного потока-2» является компания Nord Sream 2 AG, которую учредил «Газпром». Строительство «Северного потока-2» затормозилось из-за санкций США в отношении подрядчиков по проекту строительства трубопровода, введенных в декабре 2019 года. Президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, в котором были прописаны ограничения. Они предусматривают заморозку американских активов компаний, попавших под санкции, а также запрет на операции с ними и запрет на въезд их представителей в США.

Перед подписанием бюджета швейцарская компания Allseas, которая укладывала трубы «Северного потока-2», отказалась продолжать строительство.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия сможет достроить газопровод своими силами, без помощи партнеров. В декабре занимавший должность премьер-министра Дмитрий Медведев утверждал, что на это понадобится «чуть больше времени».

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Политика

В конце декабря министр энергетики Александр Новак сообщал, что «Северный поток-2» может быть достроен судном «Академик Черский», которое находится в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот». По его словам, подготовка для выполнения этих работ займет «некоторое время». Новак отмечал, что осталось проложить менее 160 км труб газопровода.

В феврале появилась информация о том, что «Академик Черский» вышел из порта Находки и направился в Сингапур.

11 февраля стало известно, что «Газпром» собирается запустить газопровод в конце 2020 года. Ранее в январе схожие сроки ввода в работу «Северного потока-2» называл и Владимир Путин.

Автор: Мария Лисицына
Теги: «Газпром», судно, «Северный поток-2»
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