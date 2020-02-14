Глава OMV оценил шансы найти судно для укладки труб «Северного потока-2»

По словам Райнера Зеле, Россия сможет найти судно, которое позволит завершить укладку труб, а для таких работ не нужно «супертехнологий». Из-за угрозы санкций США предыдущий трубоукладчик Allseas прекратил выполнение этих работ

Россия сможет найти судно для завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Уверенность в этом высказал в интервью Bloomberg глава OMV AG Райнер Зеле. Австрийская компания — один из партнеров «Газпрома» по проекту «Северный поток-2».

«Насколько я понимаю, они ищут судно и, готов поспорить, они найдут судно», — сказал Зеле. Он отметил, что не знает, как именно «Газпром» будет завершать строительство газопровода и сколько времени это займет.

По словам главы OMV AG, укладка труб, особенно на участке небольшой глубины, не требует «супертехнологий». Он отметил, что вопрос лишь в том, «подходит ли конкретное судно для процесса укладки труб».

Оператором строительства «Северного потока-2» является компания Nord Sream 2 AG, которую учредил «Газпром». Строительство «Северного потока-2» затормозилось из-за санкций США в отношении подрядчиков по проекту строительства трубопровода, введенных в декабре 2019 года. Президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, в котором были прописаны ограничения. Они предусматривают заморозку американских активов компаний, попавших под санкции, а также запрет на операции с ними и запрет на въезд их представителей в США.