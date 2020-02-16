«Газпром» дал США совет «никогда не говори никогда» о «Северном потоке 2»

Глава Минэнерго США заявлял, что Россия не сможет достроить газопровод из-за отсутствия необходимых технологий. В декабре 2019 года компания Allseas приостановила глубоководную укладку труб из-за опасения американских санкций

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«Газпром» прокомментировал слова министра энергетики США Дэна Бруйетта о том, что Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2».

«Никогда не говори никогда», — заявил РБК глава пресс-службы компании Сергей Куприянов, отвечая на заявление Бруйетта о «Северном потоке — 2».

Бруйетт утверждал, что Россия не сможет достроить газопровод самостоятельно из-за отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий. Так он ответил на вопрос о попытках Москвы обойти санкции США против трубоукладчиков «Северного потока — 2».

В конце декабря 2019 года швейцарская компания Allseas приостановила строительство «Северного потока — 2» из-за опасений американских санкций. Она занималась глубоководной укладкой труб с помощью специальных судов. Подрядчик «Газпрома» сообщил, что решение было принято в преддверии подписания оборонного бюджета США. В документ включили поправки о санкциях в отношении операторов «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».