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Экономика ,  
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«Газпром» дал США совет «никогда не говори никогда» о «Северном потоке 2»

Глава Минэнерго США заявлял, что Россия не сможет достроить газопровод из-за отсутствия необходимых технологий. В декабре 2019 года компания Allseas приостановила глубоководную укладку труб из-за опасения американских санкций
Газпром RU000A0ZZES2 ₽1 083,77 +0,1% Купить
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Газпром» прокомментировал слова министра энергетики США Дэна Бруйетта о том, что Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2».

«Никогда не говори никогда», — заявил РБК глава пресс-службы компании Сергей Куприянов, отвечая на заявление Бруйетта о «Северном потоке — 2».

Бруйетт утверждал, что Россия не сможет достроить газопровод самостоятельно из-за отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий. Так он ответил на вопрос о попытках Москвы обойти санкции США против трубоукладчиков «Северного потока — 2».

Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток — 2»
Экономика

В конце декабря 2019 года швейцарская компания Allseas приостановила строительство «Северного потока — 2» из-за опасений американских санкций. Она занималась глубоководной укладкой труб с помощью специальных судов. Подрядчик «Газпрома» сообщил, что решение было принято в преддверии подписания оборонного бюджета США. В документ включили поправки о санкциях в отношении операторов «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца отправили Allseas письмо, в котором потребовали от компании прекратить работы по строительству газопровода, пригрозив «фатальными юридическими и экономическими санкциями». В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет и санкции против подрядчиков «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу.

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Экономика

Бывший тогда премьер-министром России Дмитрий Медведев заявлял, что ограничения скажутся на строительстве «Северного потока — 2», которое займет «немного чуть больше времени». Он отмечал, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты того, как продолжить работу.

В середине февраля в «Газпроме» рассказали, что газопровод должны запустить к концу 2020 года.

Авторы: Людмила Подобедова, Александра Хрисанфова
Теги: «Северный поток - 2», «Газпром», США
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