Жителям Уханя ограничили выход из своих микрорайонов

Перейти из одной части города в другую можно лишь при наличии веских оснований

Фото: Cheng Min / Xinhua / AP

Власти Уханя ужесточили карантинный режим в городе, охваченном вспышкой коронавируса. В соответствии с решением, которое объявили партийные власти, с 14 февраля введены ограничения на выход граждан из своих микрорайонов.

По новым правилам переходить из одной части города в другую можно будет через единственный КПП, на котором у всех будут замерять температуру. Власти особо отметили, что для пересечения КПП необходимы веские основания. Исключение будет сделано для тех граждан, которым необходимо попасть в другую часть города по указанию врачей.

В сообщении указывается, что данная мера необходима для недопущения дальнейшего распространения болезни.

По данным Минздрава Китая только за последние сутки из 139 умерших от коронавируса в провинции Хубэй, 107 смертельных случаев были зафиксированы в Ухане. В этом же городе зарегистрировано и большинство новых случаев заражения.

Именно в Ухане коронавирус был впервые выявлен в конце декабря прошлого года. Тогда предполагалось, что источником заражения стал городской рынок морепродуктов.