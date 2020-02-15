Жителям Уханя ограничили выход из своих микрорайонов
Власти Уханя ужесточили карантинный режим в городе, охваченном вспышкой коронавируса. В соответствии с решением, которое объявили партийные власти, с 14 февраля введены ограничения на выход граждан из своих микрорайонов.
По новым правилам переходить из одной части города в другую можно будет через единственный КПП, на котором у всех будут замерять температуру. Власти особо отметили, что для пересечения КПП необходимы веские основания. Исключение будет сделано для тех граждан, которым необходимо попасть в другую часть города по указанию врачей.
В сообщении указывается, что данная мера необходима для недопущения дальнейшего распространения болезни.
По данным Минздрава Китая только за последние сутки из 139 умерших от коронавируса в провинции Хубэй, 107 смертельных случаев были зафиксированы в Ухане. В этом же городе зарегистрировано и большинство новых случаев заражения.
Именно в Ухане коронавирус был впервые выявлен в конце декабря прошлого года. Тогда предполагалось, что источником заражения стал городской рынок морепродуктов.