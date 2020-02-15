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Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток — 2»

По словам главы Минэнерго США, из-за санкций и, как следствие, отсутствия технологий «Газпром» лишился возможности достроить газопровод по дну Балтики
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Фото: Stefan Sauer / dpa / ТАСС

Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северный поток — 2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.     

В конце декабря Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший пост премьер-министра, заявил, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты, а санкции Вашингтона приведут лишь к тому, что на строительство «Северного потока — 2» понадобится «немного чуть больше времени».  

«Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет таких технологий», — сказал сегодня глава Минэнерго. «Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят», — подчеркнул он.

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. Мощность газопровода, как ожидается, составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства выступает Nord Stream-2 AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

По его словам, власти США не раз говорили, что Европа должна сократить свою энергетическую зависимость от России и вместо этого покупать сжиженный природный газ (СПГ) у Соединённых Штатов. «Американцам досадно, что Германия в частности и другие страны Евросоюза в такой степени полагаются на русских», — сказал он.     

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома». 

В конце 2019 года в силу вступили санкции США против подрядчиков проектов газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Ограничительные меры были приняты для «обеспечения энергобезопасности Европы» и содержатся в военном бюджете, подписанном Трампом.  Речь идет о полной блокировке всех американских активов попавших под санкции компаний, запрет на операции с ними и въезд представителей компаний в Штаты. После этого трубоукладчик «Северного потока-2» — швейцарская компания Allseas Group SA — приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда (в 2016 году она выиграла тендеры на укладку труб «Северного потока-2»).

Несмотря на это, в Газпроме» заявили, что «Северный поток — 2» будет полностью введен в эксплуатацию уже к концу 2020 года. Схожие сроки запуска газопровода ранее называл президент России Владимир Путин и глава Минэнерго Александр Новак. Министр энергетики также допускал, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод при помощи судна «Академик Черский». До завершения газопровода осталось проложить 160 км труб. В Nord Stream 2 (операторе «Северного потока — 2») заявляли о намерении завершить проект в «максимально короткий срок».     

Автор: Кристина Астафурова
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Северный поток — 2», США, Газпром
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