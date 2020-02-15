Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток — 2»

По словам главы Минэнерго США, из-за санкций и, как следствие, отсутствия технологий «Газпром» лишился возможности достроить газопровод по дну Балтики

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Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северный поток — 2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.

В конце декабря Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший пост премьер-министра, заявил, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты, а санкции Вашингтона приведут лишь к тому, что на строительство «Северного потока — 2» понадобится «немного чуть больше времени».

«Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет таких технологий», — сказал сегодня глава Минэнерго. «Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят», — подчеркнул он.

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. Мощность газопровода, как ожидается, составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства выступает Nord Stream-2 AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

По его словам, власти США не раз говорили, что Европа должна сократить свою энергетическую зависимость от России и вместо этого покупать сжиженный природный газ (СПГ) у Соединённых Штатов. «Американцам досадно, что Германия в частности и другие страны Евросоюза в такой степени полагаются на русских», — сказал он.