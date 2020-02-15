Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 14 фев, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 14 фев, 12:43
Норвегия отказалась от предложенных Лавровым переговоров по Шпицбергену Политика, 21:54 Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток — 2» Экономика, 21:49 В центре Калининграда неизвестный открыл стрельбу Общество, 21:47 Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии Общество, 21:27 Теннисистка Александрова проиграла в полуфинале турнира в Петербурге Спорт, 21:24 «КамАЗ» и Sollers договорились создать альянс Бизнес, 21:22 Шведский прыгун с шестом второй раз за неделю побил мировой рекорд Спорт, 21:18 Эрдоган заявил об обвинившей Турцию после «хороших» переговоров России Политика, 21:11 Цукерберг заявил о модернизации Facebook со времен «вмешательства» России Технологии и медиа, 21:01 Помпео сравнил бизнес-привлекательность Петербурга и Кремниевой долины Политика, 20:51 Как вести семейный бюджет: вместе или раздельно? Quote, 20:41 Один человек погиб при стрельбе в Берлине Общество, 20:36 СМИ узнали об интересе берлинской «Герты» к главному тренеру «Спартака» Спорт, 20:24 Лавров порассуждал о несогласии в отношениях России и Турции Политика, 20:18
Бизнес ,  
0 

«КамАЗ» и Sollers договорились создать альянс

Цех сборки на заводе Ford Sollers (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» намерен создать альянс с российским автоконцерном Sollers, который является одним из основных производителей легковых автомобилей в стране. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к обоим предприятиям. Эту информацию РБК подтвердил источник, близкий к «КамАЗу»

По словам собеседников газеты, решение о схеме альянса планируется принять до конца текущего года.

«Да, действительно достигнуты договоренности о создании альянса», — сказал РБК источник, близкий к «КамАЗу». По его словам, созданы рабочие группы, они будут обсуждать в каком формате будет развиваться сотрудничество. «Об остальном пока говорить преждевременно», — добавил он.

Представители «КамАЗа» и Sollers отказались прокомментировать РБК эту информацию.

РБК направил запрос представителю крупнейшего акционера «КамАЗа» — «Ростеха» (владеет 47% автопроизводителя).

Материал дополняется.

Авторы: Тимофей Дзядко, Михаил Юшков
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter