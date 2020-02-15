«КамАЗ» и Sollers договорились создать альянс

Цех сборки на заводе Ford Sollers (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» намерен создать альянс с российским автоконцерном Sollers, который является одним из основных производителей легковых автомобилей в стране. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к обоим предприятиям. Эту информацию РБК подтвердил источник, близкий к «КамАЗу»

По словам собеседников газеты, решение о схеме альянса планируется принять до конца текущего года.

«Да, действительно достигнуты договоренности о создании альянса», — сказал РБК источник, близкий к «КамАЗу». По его словам, созданы рабочие группы, они будут обсуждать в каком формате будет развиваться сотрудничество. «Об остальном пока говорить преждевременно», — добавил он.

Представители «КамАЗа» и Sollers отказались прокомментировать РБК эту информацию.

РБК направил запрос представителю крупнейшего акционера «КамАЗа» — «Ростеха» (владеет 47% автопроизводителя).