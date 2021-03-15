Пустят ли вакцину из России в Европу, рост цен на сахар. Главное за день

Проблемы с вакциной AstraZeneca, почему дорожает сахар в России, срок регистрации лекарств могут оставить сокращенным, Telegram вышел на рынок ценных бумаг — главные новости в обзоре РБК

Германия, Франция и Италия отказались от вакцины AstraZeneca

Все больше стран ЕС приостанавливают использование британско-шведской вакцины, разработанной AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. Поводом для этого стали данные о побочных эффектах.

Сегодня о приостановке использования этого препарата почти одновременно объявили власти Германии, Франции и Италии. Еще до них от вакцины отказались Австрия, Нидерланды, Эстония, Норвегия и др. — всего больше десятка стран. После введения препарата AstraZeneca у пациентов в этих странах были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, несколько человек умерли. По данным AstraZeneca, в странах ЕС и Великобритании зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину. В компании, несмотря на это, продолжают утверждать, что препарат безопасен и доказательств прямой связи этих случаев с инъекцией нет.

На фоне этого Reuters со ссылкой на источники в официальных органах ЕС сообщил, что в Брюсселе обсуждают возможность закупки российской вакцины «Спутник V» и ее лицензированного производства. Заняться выпуском вакцины может итальянское предприятие ReiThera. Координатор кампании вакцинации в Швеции Ричард Бергстрем сообщил, что Стокгольм уже обсуждает закупку российской вакцины. Несмотря на это, на официальном уровне Еврокомиссия утверждает, что никаких переговоров с Россией не ведется.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <500 000 0 <1 000 000 0 от 1 000 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Почему дорожает сахар

Оптовая цена на сахар у «Русагро», одного из крупнейших производителей в России (бренды «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Cafe и «Брауни»), выросла в четвертом квартале 2020 года на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — с 21,9 до 39,2 руб. за 1 кг, говорится в отчете группы.