Пустят ли вакцину из России в Европу, рост цен на сахар. Главное за день
Германия, Франция и Италия отказались от вакцины AstraZeneca
Все больше стран ЕС приостанавливают использование британско-шведской вакцины, разработанной AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. Поводом для этого стали данные о побочных эффектах.
- Сегодня о приостановке использования этого препарата почти одновременно объявили власти Германии, Франции и Италии. Еще до них от вакцины отказались Австрия, Нидерланды, Эстония, Норвегия и др. — всего больше десятка стран. После введения препарата AstraZeneca у пациентов в этих странах были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, несколько человек умерли. По данным AstraZeneca, в странах ЕС и Великобритании зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину. В компании, несмотря на это, продолжают утверждать, что препарат безопасен и доказательств прямой связи этих случаев с инъекцией нет.
- На фоне этого Reuters со ссылкой на источники в официальных органах ЕС сообщил, что в Брюсселе обсуждают возможность закупки российской вакцины «Спутник V» и ее лицензированного производства. Заняться выпуском вакцины может итальянское предприятие ReiThera. Координатор кампании вакцинации в Швеции Ричард Бергстрем сообщил, что Стокгольм уже обсуждает закупку российской вакцины. Несмотря на это, на официальном уровне Еврокомиссия утверждает, что никаких переговоров с Россией не ведется.
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Почему дорожает сахар
Оптовая цена на сахар у «Русагро», одного из крупнейших производителей в России (бренды «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Cafe и «Брауни»), выросла в четвертом квартале 2020 года на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — с 21,9 до 39,2 руб. за 1 кг, говорится в отчете группы.