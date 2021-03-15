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Пустят ли вакцину из России в Европу, рост цен на сахар. Главное за день

Проблемы с вакциной AstraZeneca, почему дорожает сахар в России, срок регистрации лекарств могут оставить сокращенным, Telegram вышел на рынок ценных бумаг — главные новости в обзоре РБК

Германия, Франция и Италия отказались от вакцины AstraZeneca

Все больше стран ЕС приостанавливают использование британско-шведской вакцины, разработанной AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. Поводом для этого стали данные о побочных эффектах.

  • Сегодня о приостановке использования этого препарата почти одновременно объявили власти Германии, Франции и Италии. Еще до них от вакцины отказались Австрия, Нидерланды, Эстония, Норвегия и др. — всего больше десятка стран. После введения препарата AstraZeneca у пациентов в этих странах были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, несколько человек умерли. По данным AstraZeneca, в странах ЕС и Великобритании зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину. В компании, несмотря на это, продолжают утверждать, что препарат безопасен и доказательств прямой связи этих случаев с инъекцией нет.
  • На фоне этого Reuters со ссылкой на источники в официальных органах ЕС сообщил, что в Брюсселе обсуждают возможность закупки российской вакцины «Спутник V» и ее лицензированного производства. Заняться выпуском вакцины может итальянское предприятие ReiThera. Координатор кампании вакцинации в Швеции Ричард Бергстрем сообщил, что Стокгольм уже обсуждает закупку российской вакцины. Несмотря на это, на официальном уровне Еврокомиссия утверждает, что никаких переговоров с Россией не ведется.
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    Источник: JHU
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Почему дорожает сахар

Оптовая цена на сахар у «Русагро», одного из крупнейших производителей в России (бренды «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Cafe и «Брауни»), выросла в четвертом квартале 2020 года на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — с 21,9 до 39,2 руб. за 1 кг, говорится в отчете группы.

  • Причиной роста цен стал повышенный спрос в условиях небольшого урожая сахарной свеклы в 2020 году и пандемии COVID-19. Провальный сезон привел к тому, что на росте оптовых цен «Русагро» так и не заработала: выручка сахарного бизнеса компании упала в четвертом квартале на 12%, до 7 млрд руб., по итогам всего года — на 10%, до 28,1 млрд руб.
  • В 2020 году площади посева сахарной свеклы сократились на 19%, до 928 тыс. га, а из-за погодных условий урожайность свеклы упала по России на 25%. Сокращать посевы сахарной свеклы в 2020 году сельхозпроизводителям рекомендовал Минсельхоз из-за перепроизводства. Теперь ведомство вновь предлагает увеличивать посевные площади.

Подробнее о проблемах, с которыми столкнулись производители сахара, — в материале РБК.

Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о росте оптовых цен на 78%
Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

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В правительстве решили сократить сроки регистрации лекарств

Вице-премьер Татьяна Голикова дала поручения Минпромторгу и Минздраву обсудить необходимость сокращения сроков регистрации лекарств в России.

  • Голикова поручила сравнить действующее сейчас законодательство об обращении лекарств с постановлением правительства, которое было принято в разгар пандемии и упрощало регистрацию. В рамках этого постановления, например, была зарегистрирована первая российская вакцина «Спутник V». Срок действия упрощенных правил — до 1 января 2022 года, но их могут сохранить и в будущем.
  • На том же совещании у Голиковой Минпромторг предложил скорректировать механизм госзакупок по стратегически значимым лекарствам и отдавать приоритет тем компаниям, которые производят лекарства на территории России и ЕАЭС с нуля, то есть от синтеза молекулы вещества до выхода на массовое производство.
    Голикова поручила проработать сокращение сроков регистрации лекарств
    Общество
    Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Telegram разместил облигации на $1 млрд

Telegram Group наконец-то вышла на рынок ценных бумаг. Компания впервые разместила собственные облигации, команда мессенджера привлекла $1 млрд. Минимальный лот для участия составлял $500 тыс., номинал одной бумаги — $1 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021-го.

  • Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов. В России — «ВТБ Капитал» и «Атон», свидетельствует информация на сайте Cbonds. Еще одним агентом источник РБК называет «Альфа-Капитал».
  • О том, что Telegram Group размещает облигации, стало известно в феврале. Деньги нужны компании для развития мессенджера и возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), запуска которой так и не произошло.
    Telegram разместил бонды на $1 млрд
    Финансы
    Фото:Christoph Hard / imago images / Future Image / ТАСС

«Химическая атака» на «Новую газету»

Редакция «Новой газеты» после публикации очередного расследования сообщила о «химической атаке» — в помещениях появился резкий химический запах. Сотрудники говорят, что он похож на запах того вещества, которым в 2017 году неизвестные опрыскали машину и дом журналистки Юлии Латыниной, — оно было сделано на основе фолиевой кислоты.

  • Для проверки произошедшего в редакцию прибыли сотрудники МЧС, МВД и ФСБ. Инцидент произошел после публикации материала, в котором рассказывалось о случаях внесудебных казней в Чечне: бывший сотрудник республиканского управления МВД рассказал изданию, как охранял задержанных, и сообщил об убийстве своего сослуживца, который участвовал в казнях и сообщил о них знакомому.
Автор
Георгий Тадтаев
коронавирус вакцина сахар рост цен Telegram облигации лекарства «Новая газета»
РБК
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