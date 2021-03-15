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Пандемия коронавируса ,  
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В Еврокомиссии заявили об отсутствии переговоров о закупке «Спутника V»

Фото: Natacha Pisarenko / AP
Фото: Natacha Pisarenko / AP

Еврокомиссия не ведет переговоров с производителями российской вакцины «Спутник V», заявил на пресс-конференции представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер.

«На данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет», — сказал представитель ЕК.

Ранее Reuters со ссылкой на официальные и дипломатические источники в Евросоюзе сообщил, что в ЕС ведутся разговоры о возможных поставках российской вакцины против коронавируса. По данным одного источника, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera неподалеку от Рима для производства «Спутника V».

В начале марта европейский регулятор (ЕМА) приступил к экспертизе регистрационного досье российской вакцины «Спутник V». Если препарат будет одобрен, то его применение будет разрешено во всех странах Евросоюза.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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