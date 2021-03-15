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«Новая газета» сообщила о «химической атаке» в здании редакции

Здание, в котором находится редакция «Новой газеты» в Москве, подверглось «химической атаке». Об этом сообщается на сайте издания.

«В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании», — говорится в сообщении.

Газета пишет, что на месте работают сотрудники МЧС, МВД и ФСБ. Последние прибыли на место, поскольку здание представляет собой режимный объект.

Материал дополняется.

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