Германия приостановила использование вакцины AstraZeneca

В Минздраве заявили, что нужно дополнительно исследовать возможную связь между вакциной и возникновением тромбов. Ранее в Европе выявили почти 40 таких случаев, часть стран приостановили использование препарата

Фото: Global Look Press

Власти Германии временно приостановили использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Минздрав.

Решение приняли на фоне сообщений о развитии тромбоэмболии у нескольких привитых пациентов. Немецкий федеральный Институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха пришел к выводу, что необходимо исследовать возможное влияние вакцины на образование тромбов, и дал рекомендацию прекратить использовать препарат AstraZeneca при вакцинации населения.

После сообщений о тромбоэмболии у вакцинированных несколько стран — Нидерланды, Норвегия, Дания, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва — частично или полностью приостановили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.

По данным AstraZeneca, в странах ЕС и Великобритании зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину. Первые сообщения об образовании тромбов поступили из Дании и Норвегии. В Дании одна пациентка умерла, вторая сейчас проходит лечение.