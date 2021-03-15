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Пандемия коронавируса ,  
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Германия приостановила использование вакцины AstraZeneca

В Минздраве заявили, что нужно дополнительно исследовать возможную связь между вакциной и возникновением тромбов. Ранее в Европе выявили почти 40 таких случаев, часть стран приостановили использование препарата
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Власти Германии временно приостановили использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Минздрав.

Решение приняли на фоне сообщений о развитии тромбоэмболии у нескольких привитых пациентов. Немецкий федеральный Институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха пришел к выводу, что необходимо исследовать возможное влияние вакцины на образование тромбов, и дал рекомендацию прекратить использовать препарат AstraZeneca при вакцинации населения.

После сообщений о тромбоэмболии у вакцинированных несколько стран — Нидерланды, Норвегия, Дания, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва — частично или полностью приостановили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.

AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины
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Фото:Sakchai Lalit / AP

По данным AstraZeneca, в странах ЕС и Великобритании зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину. Первые сообщения об образовании тромбов поступили из Дании и Норвегии. В Дании одна пациентка умерла, вторая сейчас проходит лечение.

В AstraZeneca отметили, что доказательств повышенного риска образования тромбов среди привившихся их вакциной нет. Согласно результатам их исследования, количество случаев тромбоэмболии и тромбоза вен среди 17 млн вакцинированных значительно ниже, чем по населению в целом.

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также не нашло связи между тромбами и вакциной AstraZeneca и сообщило, что польза от препарата превышает все потенциальные риски.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что изучают все случаи возникновения тромбов у привившихся. «Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях», — пояснили в организации.

Автор
Михаил Котляр
Германия AstraZeneca вакцина вакцинация
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