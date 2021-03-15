Telegram разместил бонды на $1 млрд

Группа мессенджера Telegram впервые разместила собственные облигации и привлекла на рынке $1 млрд. Размещение прошло по верхней границе, ставка по бондам составила 7%, что говорит об умеренном спросе, отмечают эксперты

Telegram Group в пятницу, 12 марта, разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала, рассказал РБК источник, получивший удовлетворение своей заявки. О том, что книга заявок на облигации компании закрылась на прошлой неделе, РБК также сообщил собеседник на финансовом рынке.

Результаты размещения подтверждаются и данными терминала Bloomberg от 15 марта: Telegram привлек $1 млрд под 7%, минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.

Telegram начал размещение пятилетних облигаций на прошлой неделе, книга заявок была открыта в среду, 9 марта. Номинал одной бумаги составил $1 тыс., купонный период — полгода. Одно из условий выпуска облигаций — они предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO.

Как проходило размещение

Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов. В России — VTB Capital и ATON, свидетельствует информация на сайте Cbonds. Еще одним агентом источник РБК называет «Альфа-Капитал». Представители всех инвестиционных структур отказались от комментариев.