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Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о росте оптовых цен на 78%

Небольшой урожай сахарной свеклы на фоне увеличившегося спроса на сахар привел к росту оптовых цен в четвертом квартале 2020 года на 78%, отчиталась «Русагро». Сейчас чиновники пытаются остановить рост цен и в опте, и в рознице
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Оптовая цена на сахар у «Русагро», одного из крупнейших производителей в России, выросла в четвертом квартале 2020 года на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — с 21,9 до 39,2 руб. за 1 кг, говорится в отчете группы. В среднем за весь прошлый год сахар подорожал в опте по сравнению с 2019-м на 7%: с 27,5 до 29,5 руб. за 1 кг.

Несмотря на рост цен, выручка сахарного бизнеса «Русагро» (бренды «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Cafe и «Брауни»), упала: в отдельном четвертом квартале — на 12%, до 7 млрд руб., по итогам всего года — на 10%, до 28,1 млрд руб.

Отпускные цены на сахар выросли из-за повышенного спроса в условиях небольшого урожая сахарной свеклы в 2020 году и пандемии COVID-19, следует из отчета. Выручка уменьшилась из-за падения продаж в натуральном выражении: в 2020 году «Русагро» продала 812 тыс. т, что на 21% меньше, чем в 2019-м. В четвертом квартале продажи рухнули на 52%, до 142 тыс. т.

Снижение продаж в четвертом квартале, связанное с сокращением производства и ограниченными мощностями для хранения, было «в существенной мере компенсировано ростом цены реализации», констатирует группа. «Русагро» произвела в прошлом году 764 тыс. т, что на 12% меньше, чем годом ранее.

Что важно знать про «Русагро»

«Русагро» — один из крупнейших производителей сахара в России. По итогам 2020 года ее доля на сахарном рынке составляла 13%. Такая же доля у компании «Доминант», а у лидера рынка, группы «Продимекс», — 21% (РБК направил запрос крупнейшему производителю сахара).

Помимо производства сахара у «Русагро» есть также бизнес в масложировой, мясной, молочной отраслях и растениеводстве.

Основной владелец группы — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович, ему принадлежит 70,7% «Русагро». Капитализация всей группы 15 марта 2021 года на Лондонской фондовой бирже — почти $1,7 млрд.

О росте оптовых цен на сахар в связи с ожиданиями его дефицита «Русагро» предупреждала еще в октябре 2020 года. Нехватка сахара ожидается на фоне сокращения площади посевов сахарной свеклы и снижением ее урожайности, а также ростом мировых цен в четвертом квартале, объяснял тогда РБК гендиректор группы Максим Басов.

Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

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Почему снизилось производство

В 2020 году площади посева сахарной свеклы, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сократились на 19%, до 928 тыс. га, а из-за погодных условий урожайность свеклы упала по России на 25%: особенно сильное снижение было на юге страны из-за пересевов весной и засухи. В результате производство сахара сократилось на треть: в сезоне 2020/2021 года (длится с августа по июль) отечественные заводы произведут, по оценке института, 5,2 млн т сахара, тогда как в предыдущем сезоне это были 7,9 млн т.

Сокращать посевы сахарной свеклы в 2020 году сельхозпроизводителям рекомендовал Минсельхоз из-за-того, что производство сахара в России еще в 2016 году превысило уровень потребления, в стране сформировались рекордные товарные запасы, а цены на сахар ставили его производство на грань рентабельности.

Предыдущий сезон был провальным по ценам, напоминает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Тогда в России четвертый сезон подряд было перепроизводство на фоне невысоких мировых цен, поэтому, чтобы избавиться от излишков, страна была вынуждена экспортировать сахар по цене ниже мировой. В июне 2019 года оптовые цены на сахар достигли пятилетнего минимума. В резко выросших ценах в четвертом квартале 2020 года нет ничего необычного, указывает Иванов: цены просто вернулись на уровень 2018-го и прошлых лет. В четвертом квартале 2018 года оптовая цена 1 кг сахара у «Русагро» составляла 34,9 руб.

Цены на сахар и подсолнечное масло ограничат. Почему подорожали продукты
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Рост цен на сахар и другие продукты в декабре 2020 года привлек внимание президента Владимира Путина: производства сахара достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности, а цена на него в рознице выросла на 71,5%, говорил президент на совещании по экономическим вопросам. Для стабилизации цен правительство приняло меры: до апреля производители и торговые сети зафиксировали цены на сахар и подсолнечное масло, а для зерновых и масличных введены экспортные квоты и пошлины. Минэкономразвития также предлагало установить экспортную пошлину на подсолнечное масло, но пока эта мера не вводилась.

Меры по ограничению экспорта «не совсем идут на пользу» долгосрочной стратегии по наращиванию поставок российской сельхозпродукции за рубеж, говорил владелец «Русагро» Вадим Мошкович на прошедшей на прошлой неделе встрече Путина с предпринимателями. Цены растут не только на сельхозпродукцию, но и на средства защиты растений, удобрения и топливо, и из-за того, что введены экспортные пошлины, сельхозпроизводитель оказывается «зажат меж двух огней», его доходы резко сужаются и сокращаются возможности инвестиций в расширение производства. Путин ответил, что правительство должно учитывать объективные факторы, такие как рост цен на энергоносители, и интересы бизнеса, но подчеркнул, что абсолютный приоритет для него — польза граждан.

Автор
Елена Сухорукова
сахар цены на продукты рост цен «Русагро»
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