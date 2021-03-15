Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о росте оптовых цен на 78%

Небольшой урожай сахарной свеклы на фоне увеличившегося спроса на сахар привел к росту оптовых цен в четвертом квартале 2020 года на 78%, отчиталась «Русагро». Сейчас чиновники пытаются остановить рост цен и в опте, и в рознице

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Оптовая цена на сахар у «Русагро», одного из крупнейших производителей в России, выросла в четвертом квартале 2020 года на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — с 21,9 до 39,2 руб. за 1 кг, говорится в отчете группы. В среднем за весь прошлый год сахар подорожал в опте по сравнению с 2019-м на 7%: с 27,5 до 29,5 руб. за 1 кг.

Несмотря на рост цен, выручка сахарного бизнеса «Русагро» (бренды «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Cafe и «Брауни»), упала: в отдельном четвертом квартале — на 12%, до 7 млрд руб., по итогам всего года — на 10%, до 28,1 млрд руб.

Отпускные цены на сахар выросли из-за повышенного спроса в условиях небольшого урожая сахарной свеклы в 2020 году и пандемии COVID-19, следует из отчета. Выручка уменьшилась из-за падения продаж в натуральном выражении: в 2020 году «Русагро» продала 812 тыс. т, что на 21% меньше, чем в 2019-м. В четвертом квартале продажи рухнули на 52%, до 142 тыс. т.

Снижение продаж в четвертом квартале, связанное с сокращением производства и ограниченными мощностями для хранения, было «в существенной мере компенсировано ростом цены реализации», констатирует группа. «Русагро» произвела в прошлом году 764 тыс. т, что на 12% меньше, чем годом ранее.