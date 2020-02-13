Что случилось за день. Главные новости РБК

- Конкретную дату, в которую можно было бы провести голосование, глава государства не назвал. Источники РБК ранее говорили, что в качестве основной даты рассматривается среда, 22 апреля, которую сделают нерабочей.
- Рабочая группа по подготовке поправок получила уже около 500 предложений по изменению Конституции. Все внести в Основной Закон не получится, но и «под сукно» они попасть не должны, сказал Путин. Он предложил передать часть предложений Думе, Совфеду, а также регионам и муниципалитетам.
- Президент также поддержал идею вписать в Конституцию пункт об обязательной индексации зарплат вдобавок к индексации пенсий. Другие предложения главы государства касаются конфигурации системы власти.
Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития внесло в правительство законопроект о «гаражной амнистии», за счет которой владельцы незарегистрированных гаражей и участков смогут их оформить.
- Нововведения могут вступить в силу уже в 2021 году и, согласно документу, продлятся до 2025 года.
- Сейчас в законодательстве нет определений «гараж» и «гаражный кооператив», а также отдельного документа, регламентирующего их деятельность. Из-за этого многие гаражи оказались вне правового поля. Росреестр оценивает их количество в 3,5 млн.
- Новый порядок оформления прав на машино-места будет распространяться на гаражи, которые построили на принадлежащих муниципалитетам земельных участках до 2004 года, а также на объекты в гаражно-строительных кооперативах.
Гаага заявила о предложении Москвы судить россиян по делу MH17 в России
Нидерланды отказали России в том, чтобы ее граждан, которых Гаага считает причастными к гибели малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, судили на родине, утверждает министр юстиции Ферд Грапперхаус.
- По словам главы Минюста, соответствующее предложение Москва сделала в октябре 2019 года. Для голландских властей передача обвинения по трем российским подозреваемым «не вариант» и не будет рассматриваться.
- В июне прошлого года Нидерланды предъявили обвинения в причастности к крушению лайнера бывшему министру обороны самопровозглашенной ДНР Игорю Гиркину, экс-главе военной разведки ДНР Сергею Дубинскому, его заместителю Олегу Пулатову, а также еще одному подчиненному Дубинского — Леониду Харченко. За исключением Харченко, все они граждане России.
- Лайнер Malaysia Airlines был сбит в небе над Донбассом 15 июля 2014 года, все находившиеся на борту 298 человек погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из контролируемого ДНР пункта Снежное на востоке Украины, стреляли из ЗРК «Бук», который принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Россия настаивает на непричастности к случившемуся, первое судебное заседание назначено на 9 марта.
Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса
Уровень безработицы среди российского среднего класса в четвертом квартале 2019 года вырос на 1 п.п. — до 11,9%, следует из опроса, который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
- Безработица является вторым по распространенности экономическим фактором тревоги у респондентов. Его назвали 55% (годом ранее был 51%), лидирует коррупция (62%), а на третьем месте — инфляция (48%).
- Доля тех, кто боится увольнения, снизилась до 42%. Частично заняты, но хотят работать полный день 9,2% россиян. В прошлом квартале их было 8,1%.
- В Сбербанке считают выявленный рост уровня безработицы и частичной занятости незначительным, так как респонденты стали оптимистичнее оценивать перспективы бизнеса своих работодателей, соответствующий индекс в минувшем квартале вырос до 13% (против 6% в третьем квартале 2019 года), это самая высокая отметка с 2014 года.