Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин уволил главу Калужской области, президент поддержал идею сделать выходной для Конституции, «гаражную амнистию» предложили устроить в 2021 году, предложение судить россиян по делу MH17 в России — главные новости в обзоре РБК

Владимир Путин и Владислав Шапша во время встречи в Ново-Огарево (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Путин сменил главу Калужской области

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

В указе главы государства говорится, что Артамонов ушел по собственному желанию. Он возглавлял регион с ноября 2000 года.

Врио губернатора назначен Владислав Шапша, ранее он был мэром Обнинска.

Источники РБК говорили, что Артамонов, полномочия которого истекали в этом году, не будет баллотироваться на новый срок. После отставки он перейдет в Совфед, где возглавит комитет по бюджету и финансовым рынкам, говорили собеседники РБК, близкие к верхней палате парламента.

Путин согласился с идеей сделать день голосования по Конституции выходным

Президент считает правильным провести голосование по изменению Конституции в будний день, сделав его выходным. Главное, по словам Владимира Путина, чтобы этот выходной не забрали из новогодних или майских праздников.