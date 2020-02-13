Путин согласился на упоминание индексации зарплаты в Конституции

Во время послания к Федеральному собранию президент предлагал внести в Основной закон индексацию социальных пособий и выплат. В эту же статью можно вписать и пункт об обязательной индексации заработной платы, согласился Путин

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин согласился с предложением главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова касательно упоминания в Основном законе обязательной индексации заработной платы. Это произошло на встрече с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Шмаков в ходе выступления предложил внести изменения в ст. 75 Конституции, а именно в ч. 5, которую собираются добавить. В соответствии с одним из предложений Владимира Путина, которое он озвучил в ходе послания к Федеральному собранию, в Основном законе предлагается гарантировать минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и индексацию социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом.

Глава Федерации независимых профсоюзов заявил, что в этот пункт можно внести индексацию заработной платы, а дальше регулировать «в зависимости от экономической ситуации, которая у нас складывается».

«Справедливо, я согласен», — ответил на это предложение Путин. Он добавил, что в Конституции надо прописать и положение об индексации пенсий (ч. 6 ст. 75). «Чтобы не было никакой лазейки этого не делать вообще», — сказал президент.