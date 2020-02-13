Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

Уровень безработицы среди условных Ивановых, представляющих средний класс, за год вырос с 10,9 до 11,9%, свидетельствует опрос Сбербанка. В целом по стране доля безработных, по данным Росстата, наоборот, снижается

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса. Сбербанк исследование целиком не публикует, выходит только релиз об индексе потребительских настроений, в котором приводятся выборочные показатели.

В третьем квартале 2019 года аналитики Сбербанка фиксировали безработицу среднего класса на уровне 11,8%. Она определяется как доля безработных среди респондентов Сбербанка.

Безработица — второй по распространенности экономический фактор тревоги у респондентов «Индекса Иванова», его назвали 55% опрошенных (против 51% годом ранее). Лидирует коррупция (62%), а на третьем месте в рейтинге экономических тревог — инфляция (48%).

Доля тех, кто опасается увольнения, за год, наоборот, снизилась с 46 до 42%, хотя по сравнению с третьим кварталом (40%) наблюдался рост обеспокоенных.

9,2% респондентов в четвертом квартале сообщили, что заняты частично, но желают работать полный день: в предыдущем квартале таких было 8,1%. Впрочем, в конце 2018 года показатель был еще выше — 9,5%.

Доля опрошенных, заявивших, что их компании нанимают сотрудников, снизилась до 7% против 7,9% в третьем квартале и 7,5% годом ранее.

В пресс-службе Сбербанка назвали выявленный опросом рост уровня безработицы и частичной занятости «незначительным», указав, что респонденты в целом стали более оптимистично оценивать перспективы бизнеса своих работодателей. «В чистом выражении индекс оценки перспектив бизнеса в минувшем квартале достиг 13%. Его значение выросло по сравнению с третьим кварталом 2019 года (6%) и четвертым кварталом 2018 года (5%), достигнув самой высокой отметки с 2014 года», — обратили внимание в Сбербанке. Это произошло за счет повышения оценки перспектив крупного и малого бизнеса, тогда как оценка среднего бизнеса не изменилась.