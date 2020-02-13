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Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

Уровень безработицы среди условных Ивановых, представляющих средний класс, за год вырос с 10,9 до 11,9%, свидетельствует опрос Сбербанка. В целом по стране доля безработных, по данным Росстата, наоборот, снижается
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса. Сбербанк исследование целиком не публикует, выходит только релиз об индексе потребительских настроений, в котором приводятся выборочные показатели.

В третьем квартале 2019 года аналитики Сбербанка фиксировали безработицу среднего класса на уровне 11,8%. Она определяется как доля безработных среди респондентов Сбербанка.

Безработица — второй по распространенности экономический фактор тревоги у респондентов «Индекса Иванова», его назвали 55% опрошенных (против 51% годом ранее). Лидирует коррупция (62%), а на третьем месте в рейтинге экономических тревог — инфляция (48%).

  • Доля тех, кто опасается увольнения, за год, наоборот, снизилась с 46 до 42%, хотя по сравнению с третьим кварталом (40%) наблюдался рост обеспокоенных.
  • 9,2% респондентов в четвертом квартале сообщили, что заняты частично, но желают работать полный день: в предыдущем квартале таких было 8,1%. Впрочем, в конце 2018 года показатель был еще выше — 9,5%.
  • Доля опрошенных, заявивших, что их компании нанимают сотрудников, снизилась до 7% против 7,9% в третьем квартале и 7,5% годом ранее.

В пресс-службе Сбербанка назвали выявленный опросом рост уровня безработицы и частичной занятости «незначительным», указав, что респонденты в целом стали более оптимистично оценивать перспективы бизнеса своих работодателей. «В чистом выражении индекс оценки перспектив бизнеса в минувшем квартале достиг 13%. Его значение выросло по сравнению с третьим кварталом 2019 года (6%) и четвертым кварталом 2018 года (5%), достигнув самой высокой отметки с 2014 года», — обратили внимание в Сбербанке. Это произошло за счет повышения оценки перспектив крупного и малого бизнеса, тогда как оценка среднего бизнеса не изменилась.

Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице
Экономика

Безработица среди среднего класса может расти за счет двух фундаментальных трендов, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Первый — долгосрочный — это сокращение числа рабочих мест, которое происходит в промышленности, здравоохранении и образовании. Кроме того, снижается число малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. «Второй тренд, который мы получили в 2019 году, — переход на новый пенсионный возраст. В связи с тем, что количество работников на рынке стало больше, естественный баланс, существовавший раньше в результате демографической ямы, перестает действовать», — сказал Сафонов.

«Индекс Иванова» — ежеквартальный индекс потребительской уверенности. Опрос разработан исследовательским агентством Cint по поручению Sberbank CIB и проводится по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в ЕС. Исследование основано на опросе 2,3 тыс. граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек.

Что не учитывается в уровне безработицы

По данным Росстата, уровень безработицы в России ежегодно снижается. По итогам прошлого года он составил 4,6%, в 2018 году — 4,8%, сообщало Минэкономразвития. Президент Владимир Путин в ноябре 2019 года заявлял, что уровень безработицы достиг самого низкого значения в современной истории России.

По словам директора центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрея Покиды, существенных предпосылок для роста уровня безработицы сейчас не наблюдается. Годовой рост на 1 п.п. оценки безработицы участниками «Индекса Иванова» может укладываться в рамки статистической погрешности, заметил он.

Росстат в соответствии с определениями Международной организации труда считает безработными тех россиян старше 15 лет, которые не имеют работу, искали ее в течение последнего месяца и готовы приступить к работе в течение недели. При этом российская статистика не причисляет к безработным тех, кто отчаялся найти работу и уже просто не ищет ее, хотя готов и хочет работать, а также тех, кто вынужден трудиться неполный рабочий день по экономическим причинам.

В анкетах Росстата, которые используются при исследовании уровня безработицы, не содержатся вопросы о денежных доходах, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Таким образом, оценить уровень безработицы среди различных доходных групп на основании публикуемых показателей Росстата нельзя.

В США помимо основного показателя безработицы официально публикуются данные и о безработице в широком понимании. Они включают официально безработных, людей, которые не работают и не ищут работу, но хотят и готовы работать и искали работу хоть раз за последний год, людей, отчаявшихся найти работу, тех, кто хотел и готов работать полный рабочий день, но вынужден был согласиться на неполное рабочее время. В результате расширенная безработица в США обычно в разы превышает официальный показатель: так, в январе 2020 года безработица в широком понимании cоставила 6,9% (с учетом сезонности), в то время как официальный уровень безработицы в стране оценивается в 3,6%.

Авторы: Анна Гальчева, Юлия Старостина, Тимофей Дзядко
Теги: Сбербанк, индекс Ивановых, безработица, средний класс
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