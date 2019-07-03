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Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок
Глава Калужской области Анатолий Артамонов уйдет в отставку во время очередной ротации губернаторов. Артамонов — один из немногих оставшихся глав регионов — политических долгожителей — не пойдет на новый срок
Анатолий Артамонов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Один из последних политических долгожителей

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, полномочия которого истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок. Глава региона может уйти в отставку во время очередной ротации губернаторов, рассказали два близких к администрации президента источника РБК.

В последние несколько лет Кремль традиционно устраивает ротации губернаторов осенью, после Единого дня голосования, и весной. Осенние отставки обычно проходят по критерию эффективности/неэффективности глав регионов, весенние — по электоральному принципу, то есть, способности губернаторов избраться на новый срок, ранее рассказывал один из близких к администрации президента собеседников РБК.

Артамонов как губернатор на хорошем счету в администрации президента, но его долгое пребывание во главе региона сказывается на отношении людей — ощущается усталость граждан от одного и того же лица, поясняет близкий к Кремлю источник. Это понимает и сам Артамонов, добавляет он.

Артамонов поставил себе задачу до отставки по возможности ускорить строительство крупного объекта — Дворца спорта, сказал другой близкий к администрации президента собеседник.

По планам строительство Дворца спорта должно быть завершено в 2020 году.

«Как президент скажет, так вопрос и будет решаться», — заявил сам Артамонов в разговоре с РБК. «Мне еще работать полтора года», — добавил он. На вопрос, планирует ли он переизбираться в 2020 году по истечению срока полномочий, губернатор Калужской области заявил, что «этот вопрос не к нему». «У меня есть президент, я работаю в команде президента. Как президент скажет, так я и буду поступать», — отметил он.

Анатолий Артамонов — один из немногих оставшихся на сегодняшний день губернаторов — политических долгожителей. Главой региона он стал в 2000 году, в настоящее время завершает свой пятый срок; ему 67 лет.

Дольше Артамонова губернаторский пост занимает только глава Белгородской области Евгений Савченко, который возглавил регион в 1993 году.

На третьем месте — губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он стал главой региона в 2004 году.

В прошлом году в отставку ушел ряд политических долгожителей: губернатор Кемеровский области Аман Тулеев (руководил с 1997 года), губернатор Липецкой области Олег Королев (руководил с 1998 года), губернатор Курской области Александр Михайлов (руководил с 2000 года), губернатор Астраханской области Александр Жилкин (руководил с 2004 года), глава Алтайского края Александр Карлин (руководил с 2005 года).

Успешный губернатор

Анатолий Артамонов считается одним из наиболее успешных российских губернаторов. Его бывшие подчиненные занимают высокие государственные посты. Бывший заместитель Артамонова Максим Акимов является вице-премьером российского правительства, а до этого был замруководителя аппарата кабинета министров. Другой бывший заместитель калужского губернатора, Николай Любимов, в 2017 году был избран губернатором Рязанской области.

Закрытые опросы для администрации президента, проведенные в марте, показывали, что по оценке деятельности губернаторов гражданами Артамонов занимает 41-е место среди глав регионов, рассказали РБК два источника, знакомых с данными исследований. Положительно его деятельность оценивали 55% жителей, отрицательно — 30%.

По уровню доверия, согласно этим же исследованиям, Артамонов в марте занял 39 место. О доверии губернатору заявили 52% граждан, о недоверии — 38%.

При этом мнения сторонников и противников смены губернатора разделились примерно поровну. За смену Артамонова высказались 40% граждан, против — 42%. По критерию запроса на замену главы региона Артамонов занял 56 место среди губернаторов.

«Артамонов относится к числу успешных губернаторов, при нем Калужская область еще в нулевые годы стала выдвигаться в лидеры экономического развития и привлечения инвестиций. Но в целом он руководит регионом уже почти 20 лет и ротация вполне предсказуема», — отмечает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский. За последние три года губернаторский корпус целенаправленно обновляется, руководители сменились уже 43 регионов, и эта тенденция, безусловно, продолжится, говорит эксперт. «Тем более, что во многих регионах есть запрос на обновление и ротацию власти, которая воспринимается людьми как возможность для новой динамики развития территории. И этот запрос социологически фиксируется достаточно устойчиво», — констатирует Бадовский.

Экономика Калужской области

У Калужской области средние показатели социально-экономического развития по Центральной России, и за последние годы ее относительное положение скорее ухудшилось, чем улучшилось.

• Реальные зарплаты в области за период с 2011 года (один из целевых показателей старого майского указа) выросли лишь 11,8%, и это один из худших результатов в Центральном федеральном округе (у лидера — Тульской области — рост зарплаты за тот же период составил почти 23%).

• Средние денежные доходы жителей Калужской области стагнируют с 2016 года и составили по итогам прошлого года 28,9 тыс. руб. — это показатель верхнего эшелона в федеральном округе, но все же меньше, чем у Липецкой, Воронежской и Белгородской областей, а также Москвы и Московской области.

• При этом растет уровень бедности: доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась по итогам 2018 года до 10,9% (это хуже, чем в Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях), хотя в 2012 году показатель составлял лишь 8,5%.

• Примерно посредине в ЦФО область находится по показателю ожидаемой продолжительности жизни — 71,9 лет по итогам прошлого года; меньше, чем в ЦФО в целом (74 года).

По уровню инвестиций в валовом региональном продукте Калужская область теперь уже уступает Курской, Липецкой, Тамбовской, Тверской, Тульской, Курской и Воронежской областям. Инвестиции в калужском валовом региональном продукте сильно упали за последние годы: с 33,5% в 2013 году (тогда область была в лидерах по этому показателю) до 21,3% по итогам 2017 года (последние данные Росстата). В 2018 году инвестиции в основной капитал в области снизились на 16,9% — худший результат в ЦФО после Тамбовской области.

В структуре калужской промышленности самую высокую долю занимает автопром — более 35%, по данным регионального Минэкономразвития (это заводы Volkswagen, Volvo, Peugeot-Citroen). Область собирает более 11% всех автомобилей в России (третье место среди регионов). Но в целом промпроизводство растет не так быстро, как в Брянской, Белгородской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях, и его рост затормозился с 12,3% в 2017 году до 4,5% в 2018-м.

Авторы: Наталья Галимова, Елизавета Антонова, Иван Ткачёв
Теги: Анатолий Артамонов, Евгений Савченко, Аман Тулеев
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