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Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов после отставки будет выдвинут в сенаторы, в верхней палате он возглавит комитет по бюджету. Артамонов — второй по продолжительности работы на губернаторском посту глава региона
Анатолий Артамонов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Первый по бюджету

Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания. Артамонов будет выдвинут от исполнительной власти Калужской области и в палате возглавит комитет по бюджету и финансовым рынкам вместо Евгения Бушмина, умершего в начале октября.

Бушмин не только возглавлял комитет, но и был вице-спикером. После его смерти эту должность занял сенатор от Костромской области Николай Журавлев. По словам одного из собеседников РБК, после назначения в Совет Федерации Артамонов может занять и пост вице-спикера вместо Журавлева, но этот вопрос пока не решен.

Полномочия Артамонова истекают в 2020 году, он не будет баллотироваться на новый срок. Губернатор может уйти в отставку во время очередной ротации глав регионов, сообщили РБК собеседники, близкие к администрации президента. Глава Калужской области — второй после губернатора Белгородской области Евгения Савченко долгожитель среди глав регионов: он занимает эту должность с 2000 года.

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«Сейчас я стараюсь добросовестно исполнять мои обязанности, и вроде как у меня это получается, — сообщил РБК Артамонов. — Когда у меня произойдут перемены в моей карьере, я обязательно вас об этом извещу». РБК направил запрос в Совет Федерации. Нынешний сенатор от исполнительной власти региона Юрий Волков не ответил на сообщения РБК.

Благодаря одобренному на прошлом заседании Совета Федерации закону Артамонов может попасть в верхнюю палату как бывший губернатор еще до выборов. Согласно законопроекту врио главы региона может поменять сенатора, не дожидаясь их. В верхнюю палату, оговаривается в документе, можно выдвинуть депутата заксобрания, Госдумы, бывших сенаторов или глав региона. Один из близких к палате собеседников РБК сказал, что соответствующий закон был разработан и принят специально под Артамонова. «Впрочем, закон облегчает жизнь всем бывшим губернаторам, которые хотят попасть в палату, — уточнил он. — Раньше для их выдвижения нужно было, чтобы вся тройка отказалась от назначения, теперь такой проблемы нет».

Как стать сенатором

Каждый регион, по закону «О порядке формирования Совета Федерации», представлен в верхней палате двумя сенаторами — от исполнительной и законодательной власти региона. Ранее до выборов каждый кандидат в губернаторы называл тройку своих претендентов на пост сенатора. Если он выигрывал выборы — выбирал одного из тройки и выдвигал его в Совет Федерации. Для кандидатов в сенаторы существует «ценз оседлости»: они должны прожить в регионе не менее 20 лет в целом или не менее пяти лет перед назначением. Ограничение не распространяется на высокопоставленных военных, людей в чине чрезвычайного и полномочного посла и некоторые другие категории. С вступлением в силу нового закона бывшим губернаторам, которых в верхней палате не менее десяти, станет еще проще попасть в нее.

Политический долгожитель

В последние годы весной и осенью проходят ротации губернаторов. Осенние отставки обычно проходят по критерию эффективности либо неэффективности глав регионов, весенние — по электоральному принципу, то есть их способности избраться на новый срок, ранее пояснил РБК близкий к администрации президента источник.

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67-летний Артамонов как глава региона остается на хорошем счету в администрации президента, но его почти 20-летнее пребывание на посту сказывается на отношении населения, рассказывал РБК близкий к Кремлю источник. У избирателей ощущается психологическая усталость, это понимает и сам губернатор, отметил он.

Другой собеседник РБК, близкий к администрации президента, пояснил, что калужский губернатор поставил себе задачу до отставки по возможности ускорить строительство крупного объекта — Дворца спорта. Это стройка должна быть завершена в 2020 году.

К Артамонову у Кремля нет претензий, он даже считается эталонным губернатором, сообщил РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. «И это несмотря на то что эффект «калужского экономического чуда» уже давно рассосался, а в области хватает социальных проблем в виде безработицы и оттока населения, — подчеркнул он. — Главной причиной отставки Артамонова могут являться возраст, его усталость от работы и тот факт, что он уже не вписывается в реалии новой политической системы, где укрепляется типаж губернатора-технократа».

И отставка Артамонова, и его назначение в Совет Федерации не стали неожиданностью, заявил РБК политолог Виталий Иванов. «Отставка ожидаема в связи с возрастом и количеством отработанных сроков, а назначение — в связи с тем, что в возрасте Артамонова, как правило, уже не идут в исполнительную власть», — пояснил он. И хотя сенаторский пост традиционно считают почетной пенсией для политических деятелей, многие губернаторы-тяжеловесы довольствовались просто сенаторским местом, как губернатор Свердловской области Эдуард Россель, или постом аудитора Счетной палаты, как глава ХМАО Александр Филипенко, напомнил эксперт.

Назначение Артамонова в верхнюю палату выглядит вполне логичным, считает и Фетисов. «Это не только почетная пенсия, но и возможность использовать знания и опыт Артамонова по региональной политике и экономике в интересах государства на законодательном уровне», — заметил он.

В 2018 году свои посты покинули несколько губернаторов-долгожителей — глава Кемеровский области (с 1997 года) Аман Тулеев, губернатор Липецкой области (с 1998-го) Олег Королев, Курской области (с 2000 года) Александр Михайлов, Астраханской области (с 2004-го) Александр Жилкин, глава Алтайского края (с 2005 года) Александр Карлин.

«Калужское чудо» и реальность

Калужская область остается в числе регионов-лидеров по темпу роста экономики. Некоторые бывшие подчиненные калужского губернатора пошли на серьезное повышение: Максим Акимов, в прошлом заместитель Артамонова, стал вице-премьером; еще один бывший зам, Николай Любимов, в 2017 году возглавил Рязанскую область.

Мартовские закрытые опросы для администрации президента показывали, что по оценке населения Артамонов занимает 41-е место среди глав регионов, рассказали РБК два источника, знакомых с данными исследований. Положительно его деятельность оценивали 55% жителей области, отрицательно — 30%.

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«Калужское экономическое чудо» в первую очередь связывают со строительством в регионе автомобильных заводов Volkswagen, Peugeot, Citroen и других. В калужской промышленности автопромышленность занимает самую большую долю — более 35%, область собирает более 11% всех автомобилей в России (третье место среди регионов). Однако в целом промпроизводство в регионе растет не так быстро, как в Брянской, Белгородской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях, — его рост снизился с 12,3% в 2017 году до 4,5% в 2018-м.

За последние годы ухудшились и социальные показатели. Реальные зарплаты в регионе за период с 2011 года выросли лишь на 11,8%, и это один из худших результатов в Центральном федеральном округе — у лидера, Тульской области, рост за тот же период составил почти 23%. Средние денежные доходы калужан стагнируют с 2016-го, растет уровень бедности. Доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась по итогам 2018 года до 10,9%, это хуже, чем в Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях, хотя в 2012-м показатель составлял 8,5%.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова
Теги: Анатолий Артамонов, Калужская область, Совет Федерации, Евгений Бушмин
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