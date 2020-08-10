Что случилось за день. Главные новости РБК

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В Белоруссии пропали российские журналисты, Федуна уговорили не снимать «Спартак» с чемпионата, фармкомпании призвали Минздрав не торопиться с регистрацией вакцины, Потанин выступил против соглашения с Rusal — главное в обзоре РБК

Ночные протесты в Белоруссии закончились уголовным делом и задержанием журналистов

По предварительным данным Центризбиркома Белоруссии, победу на выборах вновь одержал правящий уже 26 лет Александр Лукашенко с долей более 80% голосов. Его главный соперник Светлана Тихановская не признала официальных результатов выборов.