Что случилось за день. Главные новости РБК

В Белоруссии пропали российские журналисты, Федуна уговорили не снимать «Спартак» с чемпионата, фармкомпании призвали Минздрав не торопиться с регистрацией вакцины, Потанин выступил против соглашения с Rusal — главное в обзоре РБК
Ночные протесты в Белоруссии закончились уголовным делом и задержанием журналистов
По предварительным данным Центризбиркома Белоруссии, победу на выборах вновь одержал правящий уже 26 лет Александр Лукашенко с долей более 80% голосов. Его главный соперник Светлана Тихановская не признала официальных результатов выборов.
За участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Белоруссии ночью, по данным МВД, были задержаны 3 тыс. человек. Следственный комитет Белоруссии по факту массовых беспорядков и применения насилия в отношении сотрудников милиции возбудил уголовное дело. В СК указали, что участникам и организаторам беспорядков грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
В ходе столкновений силовики задержали журналистов российских изданий, в том числе бывшего корреспондента РБК, журналиста Meduza Максима Солопова, местонахождение которого до сих пор неизвестно. Задержаны также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. В автозаке вместе с ними был и военный корреспондент Семен Пегов, которого в итоге нашли в центре изоляции правонарушителей в Минске. О задержании и избиении своего корреспондента Евгения Олейника сообщило также издание «Sputnik Беларусь».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала непропорциональными и не братскими действия властей Белоруссии в отношении российских журналистов. «Это точно не по-братски. Так нельзя», — написала она. Издание Meduza и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян потребовали освобождения журналистов, за них также вступились Союз журналистов России и постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов.
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В оппозиционных белорусских Telegram-каналах распространяется информация о продолжении акций протеста вечером 10 августа. К центру Минска власти стягивают военную технику, автозаки, водометы и автобусы с личным составом.
Федуна отговорили снимать «Спартак» с чемпионата России
Главе РФС Александру Дюкову удалось уговорить владельца «Спартака» Леонида Федуна изменить свое решение и не снимать команду с первенства. Собеседники РБК в Российском футбольном союзе и в «Спартаке» рассказали, что команда продолжит участие в чемпионате, однако не привели аргументы, убедившие Федуна отказаться от громких слов.
Источник РБК в «Спартаке» пояснил, что глава Российского футбольного союза довольно быстро уговорил своего собеседника. «Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. «Спартак» сниматься не будет», — отметил он.
Заявление Федуна о снятии команды с чемпионата прозвучало после матча с «Сочи», который закончился ничьей 2:2. Оба гола в ворота «Спартака» были забиты с пенальти. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи после матча признал, что главный судья матча Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти. Казарцев отстранен от дальнейшей работы на неопределенный срок. В отношении видеоассистента Алексея Еськова будет проведено разбирательство. Сам Федун заявил, что аннулировать результаты этого матча, несмотря на признание ошибки, невозможно.
Главным скандалом минувшего июля стал матч «Спартака» в полуфинале Кубка России против «Зенита», качество судейства в нем вызвало многочисленные критические отзывы и споры. После матча московский клуб обратился в судейский комитет РФС с просьбой дать оценку по четырем эпизодам встречи. Однако Кашшаи не нашел ошибок в действиях бригады.
Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19
Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко, в котором назвала стремление как можно быстрее завершить разработку вакцины своего рода пережитком так называемой героической парадигмы.
В АОКИ указали, что в третьей фазе испытаний вакцины НИЦ имени Гамалеи участвовали менее ста человек, в то время как обычно в ходе третьей фазы тестирования препаратов их испытывают на нескольких тысячах. В письме говорится также, что вакцинировать в первую очередь собираются людей из групп риска, в том числе пожилых и имеющих хронические заболевания, тогда как данных о безопасности вакцины для них сейчас нет.
Процедуру государственной регистрации вакцина должна проходить в качестве конечного продукта, который будут получать потребители, отметили в АОКИ, но ее массовое производство еще не налажено и каким будет качество препарата, неизвестно.
Власти США 27 июля сообщили, что число участников третьей фазы испытаний их вакцины от коронавируса решили расширить до 30 тыс. человек, при этом общая стоимость программы создания препарата превысит $900 млн. Тестирование будет проведено по всем правилам: как рандомизированное плацебо-контролируемое исследование в соотношении 1:1.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Потанин и Rusal поспорили об управлении «Норникелем»
Президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин назвал акционерное соглашение с UC Rusal и Романом Абрамовичем, заключенное в 2012 году, рудиментом. По его словам, сохранение соглашения приведет к еще большему давлению на компанию.
Потанин отметил, что его видение принципов управления «Норникелем» принципиально отличается от взглядов на это UC Rusal. «Сохранение этой «надстройки» приведет к еще большему давлению на «Норникель» с целью получать максимальные дивиденды независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании», — отметил Потанин.
Глава «Норникеля» (владеет 34,5%) подписал соглашение с двумя другими акционерами компании — UC Rusal (владеет 27,8%), основанной Олегом Дерипаской, и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (сейчас владеет 4,2%) — для выхода из затяжного конфликта с Дерипаской. Действие этого соглашения истекает 1 января 2023 года.
В UC Rusal ответили, что инвестировали в «Норникель» $14 млрд и дивиденды всегда были важны как показатель эффективности вложения. Дивиденды являются не нагрузкой для компании, а по сути определяют ключевые правила игры, отметили в Rusal и добавили, что главными рисками для любой компании являются «некомпетентность, неэффективные решения отдельных руководителей или отсутствие решений как таковых».