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Что случилось за день. Главные новости РБК

В Белоруссии пропали российские журналисты, Федуна уговорили не снимать «Спартак» с чемпионата, фармкомпании призвали Минздрав не торопиться с регистрацией вакцины, Потанин выступил против соглашения с Rusal — главное в обзоре РБК

Ночные протесты в Белоруссии закончились уголовным делом и задержанием журналистов

По предварительным данным Центризбиркома Белоруссии, победу на выборах вновь одержал правящий уже 26 лет Александр Лукашенко с долей более 80% голосов. Его главный соперник Светлана Тихановская не признала официальных результатов выборов.

  • За участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Белоруссии ночью, по данным МВД, были задержаны 3 тыс. человек. Следственный комитет Белоруссии по факту массовых беспорядков и применения насилия в отношении сотрудников милиции возбудил уголовное дело. В СК указали, что участникам и организаторам беспорядков грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
  • В ходе столкновений силовики задержали журналистов российских изданий, в том числе бывшего корреспондента РБК, журналиста Meduza Максима Солопова, местонахождение которого до сих пор неизвестно. Задержаны также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. В автозаке вместе с ними был и военный корреспондент Семен Пегов, которого в итоге нашли в центре изоляции правонарушителей в Минске. О задержании и избиении своего корреспондента Евгения Олейника сообщило также издание «Sputnik Беларусь».
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала непропорциональными и не братскими действия властей Белоруссии в отношении российских журналистов. «Это точно не по-братски. Так нельзя», — написала она. Издание Meduza и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян потребовали освобождения журналистов, за них также вступились Союз журналистов России и постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов.

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  • В оппозиционных белорусских Telegram-каналах распространяется информация о продолжении акций протеста вечером 10 августа. К центру Минска власти стягивают военную технику, автозаки, водометы и автобусы с личным составом.

Президентские выборы в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Федуна отговорили снимать «Спартак» с чемпионата России

Главе РФС Александру Дюкову удалось уговорить владельца «Спартака» Леонида Федуна изменить свое решение и не снимать команду с первенства. Собеседники РБК в Российском футбольном союзе и в «Спартаке» рассказали, что команда продолжит участие в чемпионате, однако не привели аргументы, убедившие Федуна отказаться от громких слов.

  • Источник РБК в «Спартаке» пояснил, что глава Российского футбольного союза довольно быстро уговорил своего собеседника. «Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. «Спартак» сниматься не будет», — отметил он.
  • Заявление Федуна о снятии команды с чемпионата прозвучало после матча с «Сочи», который закончился ничьей 2:2. Оба гола в ворота «Спартака» были забиты с пенальти. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи после матча признал, что главный судья матча Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти. Казарцев отстранен от дальнейшей работы на неопределенный срок. В отношении видеоассистента Алексея Еськова будет проведено разбирательство. Сам Федун заявил, что аннулировать результаты этого матча, несмотря на признание ошибки, невозможно.
  • Главным скандалом минувшего июля стал матч «Спартака» в полуфинале Кубка России против «Зенита», качество судейства в нем вызвало многочисленные критические отзывы и споры. После матча московский клуб обратился в судейский комитет РФС с просьбой дать оценку по четырем эпизодам встречи. Однако Кашшаи не нашел ошибок в действиях бригады.
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Снятие Федуном «Спартака» с чемпионата приведет клуб к любительской лиге
Спорт
Фото: Cергей Михайлов и Леонид Федун (Фото: ТАСС)

Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко, в котором назвала стремление как можно быстрее завершить разработку вакцины своего рода пережитком так называемой героической парадигмы.

  • В АОКИ указали, что в третьей фазе испытаний вакцины НИЦ имени Гамалеи участвовали менее ста человек, в то время как обычно в ходе третьей фазы тестирования препаратов их испытывают на нескольких тысячах. В письме говорится также, что вакцинировать в первую очередь собираются людей из групп риска, в том числе пожилых и имеющих хронические заболевания, тогда как данных о безопасности вакцины для них сейчас нет.
  • Процедуру государственной регистрации вакцина должна проходить в качестве конечного продукта, который будут получать потребители, отметили в АОКИ, но ее массовое производство еще не налажено и каким будет качество препарата, неизвестно.
  • Власти США 27 июля сообщили, что число участников третьей фазы испытаний их вакцины от коронавируса решили расширить до 30 тыс. человек, при этом общая стоимость программы создания препарата превысит $900 млн. Тестирование будет проведено по всем правилам: как рандомизированное плацебо-контролируемое исследование в соотношении 1:1.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Потанин и Rusal поспорили об управлении «Норникелем»

Президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин назвал акционерное соглашение с UC Rusal и Романом Абрамовичем, заключенное в 2012 году, рудиментом. По его словам, сохранение соглашения приведет к еще большему давлению на компанию.

  • Потанин отметил, что его видение принципов управления «Норникелем» принципиально отличается от взглядов на это UC Rusal. «Сохранение этой «надстройки» приведет к еще большему давлению на «Норникель» с целью получать максимальные дивиденды независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании», — отметил Потанин.
  • Глава «Норникеля» (владеет 34,5%) подписал соглашение с двумя другими акционерами компании — UC Rusal (владеет 27,8%), основанной Олегом Дерипаской, и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (сейчас владеет 4,2%) — для выхода из затяжного конфликта с Дерипаской. Действие этого соглашения истекает 1 января 2023 года.
  • В UC Rusal ответили, что инвестировали в «Норникель» $14 млрд и дивиденды всегда были важны как показатель эффективности вложения. Дивиденды являются не нагрузкой для компании, а по сути определяют ключевые правила игры, отметили в Rusal и добавили, что главными рисками для любой компании являются «некомпетентность, неэффективные решения отдельных руководителей или отсутствие решений как таковых».
Автор: Владислав Гордеев
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