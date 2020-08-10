Meduza и Симоньян потребовали от Минска освободить журналистов

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости)

Издание Meduza и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян потребовали, чтобы власти Белоруссии освободили задержанных российских журналистов. Сообщения об этом опубликованы на сайте Meduza и в Telegram-канале главы RT.

Редакция Meduza потребовала освобождения журналиста Максима Солопова, который работал в центре Минска. По данным издания, он не выходил на связь последние 12 часов.

Маргарита Симоньян обратилась лично к действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она заявила, что глава государства не имеет права так жестко задерживать людей, освещавших выборы честно и беспристрастно. «Немедленно отпустите Семена Пегова», — написала Симоньян. Пегов — военкор, основатель проекта WarGonzo.

Союз журналистов России также потребовал освободить журналистов и выразил протест в связи с их задержанием. «При задержании Пегов и Солопов, по некоторой информации, были избиты, связи с ними нет», — отмечается в сообщении.