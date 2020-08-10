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«Sputnik Беларусь» сообщил о задержании и избиении корреспондента

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

В Минске силовики задержали и избили корреспондента «Sputnik Беларусь» Евгения Олейника, рассказал РБК пресс-секретарь агентства Павел Тухто.

Олейника задержали около 6:00 10 августа, когда он возвращался домой после подготовки материала о пострадавших в ходе столкновений, сообщил Тухто. По его словам, журналист не смог вызвать такси из-за проблем с интернетом и шел в направлении вокзала, встретив на пути автозаки.

«Он (Олейник. — РБК) решил сфотографировать их и пойти дальше, мало ли, фото пригодятся», — рассказал пресс-секретарь. В этот момент Олейника заметили сотрудники ОМОНа, вышли из автозака и стали его задерживать, сообщил Тухто. При этом у Олейника был бейдж Sputnik и при задержании он представился как журналист, подчеркнул пресс-секретарь.

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске
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Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Силовики завели корреспондента в машину и отвезли в Московское управление внутренних дел Минска, рассказал Тухто.

«Там он был в компании с такими же задержанными, их ставили на растяжку. Тех, кто не мог вынести этого испытания, избивали. Потом их вывели в актовый зал, заставили сидеть лицом вниз, чтобы не смотреть на соседей и не общаться с ними», — рассказал пресс-секретарь. По его словам, в зале, по подсчетам корреспондента, было около 120 человек.

«Когда Евгения избивали, от него требовали код-пароль от доступа в телефон, для того чтобы посмотреть, что он там снял», — сообщил Тухто. Кроме того, журналисту говорили подписывать готовый протокол и не дали ознакомиться с материалами дела, потому что они якобы уже ушли в суд. Олейник отказался подписывать, позднее его отпустили, и он смог связаться с редакцией и рассказать эту историю, сообщил Тухто.

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В пресс-службе МВД Белоруссии РБК сообщили, что не владеют информацией о задержанных журналистах.

Meduza и Симоньян потребовали от Минска освободить журналистов
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Маргарита Симоньян

Ранее газета Daily Storm сообщила о задержании в Минске журналиста Meduza Максима Солопова, а также корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Также в автозаке вместе с ними оказался российский военкор, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Освободить корреспондентов потребовали Союз журналистов России, издание Meduza, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Теги: Белоруссия, Минск, новости
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