«Sputnik Беларусь» сообщил о задержании и избиении корреспондента

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В Минске силовики задержали и избили корреспондента «Sputnik Беларусь» Евгения Олейника, рассказал РБК пресс-секретарь агентства Павел Тухто.

Олейника задержали около 6:00 10 августа, когда он возвращался домой после подготовки материала о пострадавших в ходе столкновений, сообщил Тухто. По его словам, журналист не смог вызвать такси из-за проблем с интернетом и шел в направлении вокзала, встретив на пути автозаки.

«Он (Олейник. — РБК) решил сфотографировать их и пойти дальше, мало ли, фото пригодятся», — рассказал пресс-секретарь. В этот момент Олейника заметили сотрудники ОМОНа, вышли из автозака и стали его задерживать, сообщил Тухто. При этом у Олейника был бейдж Sputnik и при задержании он представился как журналист, подчеркнул пресс-секретарь.

Силовики завели корреспондента в машину и отвезли в Московское управление внутренних дел Минска, рассказал Тухто.