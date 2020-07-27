В США приступили к самым масштабным в мире испытаниям вакцины от COVID

Американские власти решили расширить число участников третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса до 30 тыс. человек. Общая стоимость программы создания вакцины при этом превысит $900 млн

Фото: Hans Pennink / AP

В США с 27 июля начался третий, финальный этап испытаний вакцины от коронавируса американской биотехнологической компании Moderna. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек, оно будет проведено по методу рандомизированного плацебо-контролируемого исследования в соотношении 1:1.

Как отмечает агентство Associated Press, это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в мире.

На создание вакцины Moderna получила от департамента медикобиологических исследований министерства здравоохранения США $483 млн. При этом предполагалось, что третья фаза клинических испытаний пройдет на сравнительно небольшом числе добровольцев.

Однако в ходе дискуссий и консультаций с участнием Food and Drug Administration (американский аналог Роспотребнадзора) стороны решили значительно увеличить масштаб испытаний в третьей фазе. Для этого компании дополнительно выделили $472 млн.