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Пандемия коронавируса ,  
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В США приступили к самым масштабным в мире испытаниям вакцины от COVID

Американские власти решили расширить число участников третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса до 30 тыс. человек. Общая стоимость программы создания вакцины при этом превысит $900 млн
Фото: Hans Pennink / AP
Фото: Hans Pennink / AP

В США с 27 июля начался третий, финальный этап испытаний вакцины от коронавируса американской биотехнологической компании Moderna. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек, оно будет проведено по методу рандомизированного плацебо-контролируемого исследования в соотношении 1:1.

Как отмечает агентство Associated Press, это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в мире.

На создание вакцины Moderna получила от департамента медикобиологических исследований министерства здравоохранения США $483 млн. При этом предполагалось, что третья фаза клинических испытаний пройдет на сравнительно небольшом числе добровольцев.

Однако в ходе дискуссий и консультаций с участнием Food and Drug Administration (американский аналог Роспотребнадзора) стороны решили значительно увеличить масштаб испытаний в третьей фазе. Для этого компании дополнительно выделили $472 млн.

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Фото: РИА Новости

В России клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, были проведены на 50 добровольцах. Испытания под эгидой Минобороны прошли без использования плацебо в Сеченовском университете и военном госпитале имени Н.Н.Бурденко.

21 июля заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова, все добровольцы к этому времени были выписаны из больниц. Добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — сказал тогда Цаликов. Однако в Минздраве тогда ответили, что говорить о готовности вакцины еще рано, ее клинические испытания еще продолжаются.

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Новосибирский вирусологических центр «Вектор» также получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. «Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27.07 в рамках протокола клинических испытаний», — говорилось в сообщении ведомства.

Замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Денис Логунов рассказал, что в России вакцину от коронавируса начали создавать еще в феврале, до того как 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

По его словам, на создание самой вакцины понадобилось всего 14 дней. Логунов пояснил, что к этому моменту исследователи уже три года готовили вакцину против вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS, его вспышка произошла в 2012–2013 году). Тогда они дошли до второй фазы клинических испытаний. «Когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов, у нас не было никаких сомнений, что и как делать. Творческих мук не было. Копипаст в буквальном смысле», — заметил Логунов.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, вакцина, США, испытания
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