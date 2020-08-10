В Белоруссии возбудили дело о беспорядках после ночных протестов

В ведомстве пригрозили организаторам и участникам акций протеста длительными тюремными сроками. В СК утверждают, что пострадали десятки сотрудников милиции

Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков и применения насилия в отношении сотрудников милиции. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на руководителя ведомства Ивана Носкевича.

В СК указали, что участникам и организаторам беспорядков, возникших после оглашения предварительных итогов президентских выборов, грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Носкевич сообщил, что массовые волнения отмечались как в Минске, так и в других регионах страны. По его словам, в результате противоправных действий пострадали десятки милиционеров.

Глава белорусского СК не уточнил, есть ли пострадавшие среди активистов. По его словам, в качестве «орудия преступления» участники беспорядков использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости.