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В Белоруссии возбудили дело о беспорядках после ночных протестов

В ведомстве пригрозили организаторам и участникам акций протеста длительными тюремными сроками. В СК утверждают, что пострадали десятки сотрудников милиции
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков и применения насилия в отношении сотрудников милиции. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на руководителя ведомства Ивана Носкевича.

В СК указали, что участникам и организаторам беспорядков, возникших после оглашения предварительных итогов президентских выборов, грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Носкевич сообщил, что массовые волнения отмечались как в Минске, так и в других регионах страны. По его словам, в результате противоправных действий пострадали десятки милиционеров.

Глава белорусского СК не уточнил, есть ли пострадавшие среди активистов. По его словам, в качестве «орудия преступления» участники беспорядков использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости.

Как прошла ночь протестов в Белоруссии. Репортаж из Минска
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

«Установлены и продолжат устанавливаться лица, причастные к беспорядкам», — добавил Носкевич. «Заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное им русло», — заявил он.

Глава СК не уточнил, сколько всего людей задержала милиция. Представитель правозащитной организации «Весна» заявил агентству Reuters, что в общей сложности под стражу были взяты 120 человек.

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Протесты начались после публикации официальных данных экзитполов по итогам президентских выборов. Исходя из них, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший около 80% голосов. Оппозиция же, в свою очередь, утверждает, что больше всего голосов получила Светлана Тихановская.

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При разгоне сторонников оппозиции ночью милиция использовала светошумовые гранаты и водометы. Вытеснить их из центра Минска сотрудникам правопорядка удалось к 03:00 мск.

По данным СМИ и Telegram-каналов, столкновения демонстрантов с милицией происходили также в Бресте, Пинске, Бобруйске.

Сама Тихановская ночью обратилась к силовикам с призывом прекратить насилие, а также к своим избирателям с просьбой не давать повода для задержаний.

Video

Автор: Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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