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Маткапитал на ремонт, откровения Меган Маркл. Главное за выходные

В США после начала вакцинации подскочил спрос на путешествия, Меган Маркл и принц Гарри дали интервью о свадьбе и жизни, в Таиланде и Израиле идут на послабления ограничений. Что произошло за выходные — в обзоре РБК

Потратить маткапитал на ремонт дома станет легче

Изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала идут на строительство или реконструкцию жилых домов. Теперь родителям не нужно приносить в ПФР сведения из актов строительных работ — достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный там дом находятся в их собственности.

  • С 2021 года материнский капитал на первого ребенка составляет 483 тыс. руб., на второго — 639 тыс. руб. Заявки на его получение подавать не нужно: сертификат оформляется автоматически в личном кабинете матери на портале госуслуг.

Меган Маркл и принц Гарри дали интервью Опре Уинфри

Пара дала интервью через год после того, как отошла от королевских обязанностей и объявила о планах самостоятельно зарабатывать на жизнь.

  • В интервью Маркл рассказала, что они с принцем Гарри тайно женились еще за три дня до официальной церемонии. По словам герцогини Сассекской, королевская семья заставляла ее воздерживаться от публичных выступлений, а также переживала из-за цвета кожи ее первого ребенка. Сейчас пара ожидает девочку.
  • В Букингемском дворце интервью расценили как «объявление войны», писала The Times. «Реакция будет сильно зависеть от того, на кого будет обращена критика — на королевскую семью или на [конкретных] людей», — заявил источник издания.

Главные заявления из интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри
Общество
Интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри

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Нефть вернулась к $70 на фоне атаки хуситов

В ночь на понедельник цена на майский фьючерс нефти Brent на ICE превысила отметку $70 за баррель, последний раз нефть североморской марки показывала такую цену в январе 2020 года. К вечеру цена снизилась до $69.

  • Одновременно с этим появились сообщения о том, что несколько нефтяных объектов на территории Саудовской Аравии подверглись атакам со стороны повстанцев-хуситов. Нефтяной инфраструктуре урона нанесено не было. 

Страны открываются

Власти Таиланда с начала апреля вдвое сократят период обязательного карантина для приезжающих в страну иностранцев, которым сделали прививки от коронавируса: они уйдут на изоляцию на семь дней вместо нынешних 14. А Израиль разрешил пускать некоторых иностранцев (спортсменов, направляющихся на соревнования, иностранных рабочих, супруг граждан страны).

  • После начала массовой вакцинации от коронавируса в США резко выросло число бронирований путешествий, сообщили туроператоры. По их словам, нередко люди после первой прививки готовы планировать поездки сразу на два года, а в некоторых письмах встречаются запросы даже на четыре путешествия.
  • А власти Финляндии на три недели закроют рестораны и бары почти по всей стране из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Фотогалерея 

Facebook заблокировал статьи на основе данных ФСБ

Facebook заблокировал статьи российских СМИ, в частности РБК, «Коммерсанта» и ТАСС, в которых со ссылкой на сообщение ФСБ рассказывалось о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинских радикалов. Публикация РБК основывалась на релизе ФСБ.

  • Facebook ограничила доступ на основе выводов эксперта украинского сайта StopFake, с которым сотрудничает Facebook. Он утверждал, что все задержанные в Воронеже были гражданами России и не имеют отношения к Украине. Ни в публикации РБК, ни в релизах ФСБ и СК не назывались имена задержанных. Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать статьи российских СМИ и пригрозило штрафом до 1 млн руб.
Авторы
Михаил Котляр, Виктория Полякова
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