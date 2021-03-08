Маткапитал на ремонт, откровения Меган Маркл. Главное за выходные

В США после начала вакцинации подскочил спрос на путешествия, Меган Маркл и принц Гарри дали интервью о свадьбе и жизни, в Таиланде и Израиле идут на послабления ограничений. Что произошло за выходные — в обзоре РБК

Потратить маткапитал на ремонт дома станет легче

Изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала идут на строительство или реконструкцию жилых домов. Теперь родителям не нужно приносить в ПФР сведения из актов строительных работ — достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный там дом находятся в их собственности.

С 2021 года материнский капитал на первого ребенка составляет 483 тыс. руб., на второго — 639 тыс. руб. Заявки на его получение подавать не нужно: сертификат оформляется автоматически в личном кабинете матери на портале госуслуг.

Меган Маркл и принц Гарри дали интервью Опре Уинфри

Пара дала интервью через год после того, как отошла от королевских обязанностей и объявила о планах самостоятельно зарабатывать на жизнь.