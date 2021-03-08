Маткапитал на ремонт, откровения Меган Маркл. Главное за выходные
Потратить маткапитал на ремонт дома станет легче
Изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала идут на строительство или реконструкцию жилых домов. Теперь родителям не нужно приносить в ПФР сведения из актов строительных работ — достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный там дом находятся в их собственности.
- С 2021 года материнский капитал на первого ребенка составляет 483 тыс. руб., на второго — 639 тыс. руб. Заявки на его получение подавать не нужно: сертификат оформляется автоматически в личном кабинете матери на портале госуслуг.
Меган Маркл и принц Гарри дали интервью Опре Уинфри
Пара дала интервью через год после того, как отошла от королевских обязанностей и объявила о планах самостоятельно зарабатывать на жизнь.