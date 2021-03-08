Таиланд вдвое сократит карантин для вакцинированных иностранцев

С апреля иностранным туристам, которые сделали прививки от COVID-19, нужно будет провести на карантине семь дней, сообщили в Минздраве Таиланда. Сейчас срок обязательной изоляции составляет две недели

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Власти Таиланда с начала апреля вдвое сократят период обязательного карантина для приезжающих в страну иностранцев, которым сделали прививки от коронавируса. Они уйдут на изоляцию на семь дней вместо нынешних 14. Об этом сообщил глава Минздрава Анутин Чарнвиранкул, передает Reuters.

Послабление коснется иностранцев, которые пройдут вакцинацию не позднее чем за три месяца до поездки, заявил министр. Им нужно будет предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Вместе с тем, сообщает Bloomberg со ссылкой на Чарнвиранкула, власти решили выдавать гражданам Таиланда, завершившим процесс вакцинации от коронавируса, документы, которые позволят им выезжать за границу. По словам министра, наличие так называемых паспортов вакцинированных также облегчит въезд в королевство для иностранцев: с октября карантин для них могут полностью отменить.

На прошлой неделе Минтуризма Таиланда сообщило, что собирается ослабить карантинные ограничения для путешественников, которые приезжают на курорты страны, в такие регионы, как Пхукет, Краби, Сураттхани, Чонбури и Чиангмай. В ведомстве заявили, что туристов планируют отправлять на 14-дневный карантин в отели, но, если через три дня иностранцы сдадут отрицательный тест на коронавирус, они смогут покидать свои номера.