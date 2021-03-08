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Таиланд вдвое сократит карантин для вакцинированных иностранцев

С апреля иностранным туристам, которые сделали прививки от COVID-19, нужно будет провести на карантине семь дней, сообщили в Минздраве Таиланда. Сейчас срок обязательной изоляции составляет две недели
Фото: Diego Azubel / EPA / ТАСС
Фото: Diego Azubel / EPA / ТАСС

Власти Таиланда с начала апреля вдвое сократят период обязательного карантина для приезжающих в страну иностранцев, которым сделали прививки от коронавируса. Они уйдут на изоляцию на семь дней вместо нынешних 14. Об этом сообщил глава Минздрава Анутин Чарнвиранкул, передает Reuters.

Послабление коснется иностранцев, которые пройдут вакцинацию не позднее чем за три месяца до поездки, заявил министр. Им нужно будет предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Вместе с тем, сообщает Bloomberg со ссылкой на Чарнвиранкула, власти решили выдавать гражданам Таиланда, завершившим процесс вакцинации от коронавируса, документы, которые позволят им выезжать за границу. По словам министра, наличие так называемых паспортов вакцинированных также облегчит въезд в королевство для иностранцев: с октября карантин для них могут полностью отменить.

Власти Таиланда ослабили COVID-ограничения на Пхукете и в Чиангмае
Общество
Фото:Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

На прошлой неделе Минтуризма Таиланда сообщило, что собирается ослабить карантинные ограничения для путешественников, которые приезжают на курорты страны, в такие регионы, как Пхукет, Краби, Сураттхани, Чонбури и Чиангмай. В ведомстве заявили, что туристов планируют отправлять на 14-дневный карантин в отели, но, если через три дня иностранцы сдадут отрицательный тест на коронавирус, они смогут покидать свои номера.

4 марта в Бангкоке прошло совещание руководства Туристического управления Таиланда (ТАТ) с представителями российских туроператоров. По его итогам гендиректор компании TEZ Tour Таиланд Андрей Снетков заявил, что сокращение сроков обязательного карантина для иностранцев до семи-десяти дней планировалось с июля. По его словам, три-пять дней из них туристы должны будут провести в номерах, а затем они смогут пользоваться всей инфраструктурой отеля. «А с 1 октября, согласно планам, озвученным на встрече с ТАТ, в Таиланде планируется и полная отмена карантина для иностранных туристов», — приводит слова Снеткова «Вестник АТОР».

Согласно планам властей, с 1 октября туристам нужно будет предъявить либо так называемый паспорт вакцинации, либо сдать два-три теста методом ПЦР: до вылета, при въезде и, возможно, еще один анализ после этого, говорил глава TEZ Tour Таиланд.

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Власти Таиланда ожидают, что в этом году страну посетят 3,2 млн иностранцев, передает Bangkok Post. В 2020 году доходы от туризма в стране сократились до 332 млрд бат ($10,94  млрд). Годом ранее они составили 1,91 трлн бат (около $60 млрд). До пандемии на туризм приходилось около пятой части ВВП страны, отмечает Bloomberg.

Таиланд в декабре 2020 года восстановил безвизовый режим для туристов из России, но для поездки нужно перед вылетом оформить сертификат о въезде на сайте посольства. В том же месяце возобновилось авиасообщение между двумя странами.

Автор
Наталия Анисимова
Таиланд карантин коронавирус вакцинация COVID-19
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