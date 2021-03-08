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Экономика ,  
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Нефть Brent перевалила за $70 впервые с января прошлого года

На лондонской бирже ICE североморская марка торговалась на максимуме по $70,86 за баррель. Цены на нефть начали расти в феврале после рекордных морозов в Техасе, из-за которых пришлось остановить местные скважины
Фото: Замир Усманов / ТАСС
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Цена на майский фьючерс нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в $70 за баррель. Последний раз нефть североморской марки показывала такую цену в январе 2020 года.

По состоянию на 2:25 мск 8 марта, стоимость фьючерса Brent с поставкой в мае составлял $70,58. На максимуме баррель стоил $70,86, показав рост более 1,8%.

В то же время цена барреля нефти марки WTI на лондонской бирже повысилась до $67,25, рост составил 1,76%. Это наивысший показатель стоимости техасской марки за последние два года.

Хуситы атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии
Политика
Фото:Amr Nabil / AP

Цены на нефть начали уверенно расти в феврале после аномальных морозов в американском Техасе, которые привели к прекращению добычи на скважинах. Увеличению стоимости способствовал и оптимизм на рынках по поводу восстановления мировой экономики в связи с продолжающейся вакцинацией от COVID-19. Все это привело к возвращению цен на нефть на докризисный уровень.

После этого глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что цены на топливо завышены, а нефтяной рынок перегрет из-за связанного с вакцинацией оптимизма. По его мнению, в долгосрочной перспективе цена барреля нефти вряд ли удержится выше $60.

Страны ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в апреле
Бизнес
Фото:Николай Гингазов / Global Look Press

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4 марта страны ОПЕК+ согласовали сохранение прежнего уровня нефтедобычи в апреле. Исключение сделали для России и Казахстана, которым разрешили добывать на 130 и 20 тыс. баррелей в сутки больше в связи с сезонным спросом на топливо.

По мнению вице-премьера России и бывшего главы Минэнерго Александра Новака, цена на нефть в 2021 году будет колебаться в пределах от $45 до $60.

Автор
Михаил Котляр
нефть Brent торги биржа
Материалы по теме
Хуситы атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии
Политика
Страны ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в апреле
Бизнес
Цена нефти Brent поднялась выше $66 впервые с января прошлого года
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