Нефть Brent перевалила за $70 впервые с января прошлого года

На лондонской бирже ICE североморская марка торговалась на максимуме по $70,86 за баррель. Цены на нефть начали расти в феврале после рекордных морозов в Техасе, из-за которых пришлось остановить местные скважины

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Цена на майский фьючерс нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в $70 за баррель. Последний раз нефть североморской марки показывала такую цену в январе 2020 года.

По состоянию на 2:25 мск 8 марта, стоимость фьючерса Brent с поставкой в мае составлял $70,58. На максимуме баррель стоил $70,86, показав рост более 1,8%.

В то же время цена барреля нефти марки WTI на лондонской бирже повысилась до $67,25, рост составил 1,76%. Это наивысший показатель стоимости техасской марки за последние два года.

Цены на нефть начали уверенно расти в феврале после аномальных морозов в американском Техасе, которые привели к прекращению добычи на скважинах. Увеличению стоимости способствовал и оптимизм на рынках по поводу восстановления мировой экономики в связи с продолжающейся вакцинацией от COVID-19. Все это привело к возвращению цен на нефть на докризисный уровень.