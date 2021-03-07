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Пандемия коронавируса ,  
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Туроператоры в США сообщили о всплеске заявок после начала вакцинации

После начала вакцинации от COVID-19 в США наблюдается резкий спрос на бронирование путешествий. Люди нередко покупают поездки уже после первой прививки, а среди популярных направлений такие малолюдные места, как Антарктида
Фото: Charles Rex Arbogast / AP
Фото: Charles Rex Arbogast / AP

После начала вакцинации от коронавируса в США резко выросло число бронирований путешествий, сообщили Bloomberg туроператоры.

После того как стал доступен первый раунд вакцинации, число запросов выросло на четверть, сообщила президент компании Tafari Travel Лия Смит. По ее словам, люди, получившие первый компонент вакцины, готовы планировать поездки сразу на два года, а в некоторых письмах встречаются запросы даже на четыре путешествия.

Люди, которые до пандемии путешествовали по пять-семь раз в год и для кого путешествия были образом жизни, собираются не внуков навестить, а совершают «праздничные поездки», пояснила в беседе с агентством партнер премиальной консалтинговой компании в сфере туризма Local Foreigner Брук Лейвери.

Самые популярные направления для таких путешествий — это по-прежнему поездки на природу. Люди хотят начать с удаленных мест, где они большую часть времени могут находиться вне дома, и пока не готовы вернуться на людные курорты, отметила она.

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

По словам директора по маркетингу туроператора Natural Habitat Adventures Теда Мартенса, речь идет об отложенном спросе: несколько месяцев число запросов колебалось от 35 до 45% от прежних объемов, достигнув в январе—феврале 80% от нормального объема бронирований.

Тяга людей к открытым пространствам отчасти объясняет повышенный интерес к таким направлениям, как Антарктида, на которое наряду с Египтом и Руандой оказался повышенный спрос, отметила основательница премиального туроператора Indagare Биггс Брэдли. По ее словам, люди после вакцинации стремятся в ближайшие месяц-два уехать в такие путешествия, на планирование которых раньше уходило по несколько месяцев. В феврале Indagare отметил рост запросов на 100% неделя к неделе, а число бронирований достигло максимума с начала пандемии.

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Фото:Virginia Mayo / AP

При этом граждане США готовы тратить на поездки больше и покупать путевки уровнем выше. «После года без путешествий, ресторанов и развлечений клиенты обнаружили, что у них куда больше денег, чем год назад. За счет этих денег они повышают класс поездок, которые отложили в 2020 году», — заявил владелец сафари-оператора Travel Beyond Крейг Бил.

США занимают первое место в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса. С начала пандемии в стране выявили 28,9 млн инфицированных, 524,4 тыс. человек скончались от COVID-19.

С середины декабря в стране началась массовая вакцинация от коронавируса. По данным трекера Bloomberg, жители уже получили 87,9 млн доз препарата. При таких темпах на то, чтобы полностью вакцинировать 75% населения, властям понадобится около полугода, подсчитало агентство. 

Автор
Виктория Полякова
путешествия туроператоры США вакцинация коронавирус
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