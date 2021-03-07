Туроператоры в США сообщили о всплеске заявок после начала вакцинации

После начала вакцинации от COVID-19 в США наблюдается резкий спрос на бронирование путешествий. Люди нередко покупают поездки уже после первой прививки, а среди популярных направлений такие малолюдные места, как Антарктида

Фото: Charles Rex Arbogast / AP

После начала вакцинации от коронавируса в США резко выросло число бронирований путешествий, сообщили Bloomberg туроператоры.

После того как стал доступен первый раунд вакцинации, число запросов выросло на четверть, сообщила президент компании Tafari Travel Лия Смит. По ее словам, люди, получившие первый компонент вакцины, готовы планировать поездки сразу на два года, а в некоторых письмах встречаются запросы даже на четыре путешествия.

Люди, которые до пандемии путешествовали по пять-семь раз в год и для кого путешествия были образом жизни, собираются не внуков навестить, а совершают «праздничные поездки», пояснила в беседе с агентством партнер премиальной консалтинговой компании в сфере туризма Local Foreigner Брук Лейвери.

Самые популярные направления для таких путешествий — это по-прежнему поездки на природу. Люди хотят начать с удаленных мест, где они большую часть времени могут находиться вне дома, и пока не готовы вернуться на людные курорты, отметила она.