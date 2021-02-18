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В Воронеже задержали сторонников украинской радикальной группировки

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Воронеже задержали предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ». Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В адресах проживания задержанных изъяты: экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях», — уточняется в сообщении.

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Кроме того, в гараже одного из подозреваемых нашли предмет, похожий на минометную мину времен Второй мировой войны. Подозрительное устройство отправили на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

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Как уточняется на сайте Следственного комитета России (СК), воронежская группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет и иных неустановленных лиц. Предварительно известно, что банду создал 19-летний юноша «для осуществления деятельности, направленной на возбуждение национальной розни, ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности».

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В частности, националисты занимались тем, что оставляли по городу направленные на возбуждение вражды граффити. Трафарет с текстом экстремистского характера, по информации СК, смастерил в апреле 2020 года 19-летний организатор банды. Вместе с 33-летним участником группировки он наносил разжигающие межнациональную ненависть надписи на стены жилых домов Воронежа. В октябре такую надпись нанес и участник банды, которому на тот момент было 17 лет, под руководством старшего 33-летнего участника группировки.

Уголовные дела по этим случаям соединены в одно производство. К ним присоединено еще одно, фигурантом которого является 26-летний местный житель. Его также подозревают в участии в экстремистской группе. По версии следствия, он избил в июле 2020 года в Воронеже 19-летнего юношу «с применением предметов, используемых в качестве оружия». Возбуждено дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений), подозреваемого задержали.

В рамках расследования проведено больше десяти обысков. Следствие направило в суд ходатайства об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения. Разыскивают других участников группировки.

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