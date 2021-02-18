В Воронеже задержали сторонников украинской радикальной группировки

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В Воронеже задержали предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ». Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В адресах проживания задержанных изъяты: экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в гараже одного из подозреваемых нашли предмет, похожий на минометную мину времен Второй мировой войны. Подозрительное устройство отправили на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия).