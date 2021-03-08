Хуситы атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Оснащенные бомбами дроны атаковали терминал в порте Рас-Таннура. В саудовском Минэнерго заявили, что никто не пострадал, нефтяной инфраструктуре урона нанесено не было. Накануне Эр-Рияд атаковал объекты хуситов в Йемене

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Несколько нефтяных объектов на территории Саудовской Аравии подверглись атакам со стороны повстанцев-хуситов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики страны.

Налету со стороны моря подвергся в том числе резервуар для хранения нефти в экспортном терминале в порте Рас-Таннура на побережье Персидского залива. Он считается самым защищенным нефтяным объектом в мире.

По данным саудовского Минэнерго, терминал был атакован беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, осколок ракеты упал рядом с жилым комплексом, где проживают сотрудники национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Представитель министерства сообщил, что в результате обеих атак никто не пострадал, ущерб нефтяной инфраструктуре страны также не нанесен.