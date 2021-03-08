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Хуситы атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Оснащенные бомбами дроны атаковали терминал в порте Рас-Таннура. В саудовском Минэнерго заявили, что никто не пострадал, нефтяной инфраструктуре урона нанесено не было. Накануне Эр-Рияд атаковал объекты хуситов в Йемене
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Фото: Amr Nabil / AP
Фото: Amr Nabil / AP

Несколько нефтяных объектов на территории Саудовской Аравии подверглись атакам со стороны повстанцев-хуситов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики страны.

Налету со стороны моря подвергся в том числе резервуар для хранения нефти в экспортном терминале в порте Рас-Таннура на побережье Персидского залива. Он считается самым защищенным нефтяным объектом в мире.

По данным саудовского Минэнерго, терминал был атакован беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, осколок ракеты упал рядом с жилым комплексом, где проживают сотрудники национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

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Представитель министерства сообщил, что в результате обеих атак никто не пострадал, ущерб нефтяной инфраструктуре страны также не нанесен.

Перед этим командование возглавляемой Эр-Риядом военной коалиции сообщили, что перехватили ракеты и дроны с бомбами, запущенные с территорий соседнего Йемена, контролируемых хуситами.

Представитель повстанцев Яхья Сари заявил, что хуситы в воскресенье запустили по Саудовской Аравии восемь баллистических ракет и 14 оснащенных бомбами беспилотников. На прошлой неделе повстанцы заявляли, что нанесли удар по топливному складу Saudi Aramco в городе Джидда на западе страны.

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Атака на Рас-Таннура произошла на следующий день после массированного удара Саудовской Аравии по объектам хуситов в Сане и других провинциях Йемена.

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Фото:Eric Gay / AP

Bloomberg пишет, что нынешняя атака на Saudi Aramco стала самой серьезной с сентября 2019 года, когда хуситы с помощью дронов и ракет обстреляли ключевое нефтеперерабатывающее предприятие компании и два месторождения. Тогда это привело к сокращению нефтедобычи в стране на несколько дней и краткосрочному росту мировых цен на нефть на 20%.

В ноябре 2020 года хуситы нанесли удар по нефтяным объектам Saudi Aramco в городе Джидда. Эр-Рияд заявлял, что атака не причинила ущерба клиентам компании — пострадал лишь один из 13 резервуаров, пожар на котором удалось оперативно потушить.

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская военная коалиция с 2015 года ведет противостояние с постанцами-хуситами (группировка «Ансар Аллах»), которые захватили власть в Йемене. Коалицию поддерживают США.

Автор
Михаил Котляр
Саудовская Аравия хуситы атака Saudi Aramco
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