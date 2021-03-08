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Меган Маркл раскрыла секретную дату свадьбы с принцем Гарри

Герцогиня Сассекская, бывшая американская актриса Меган Маркл рассказала, что вышла замуж за британского принца Гарри за три дня до публичной церемонии их бракосочетания, за которой могли наблюдать все желающие. Об этом она сообщила в интервью телеведущей Опре Уинфри, показанном каналом CBS.

«Это было зрелище для всего мира. Но мы хотели заключить союз между нами для нас», — пояснила она.

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По словам Маркл, на частной церемонии не присутствовали семьи новобрачных, только архиепископ Кентерберийский (духовный глава Церкви Англии в Великобритании). Супруга принца Гарри отметила, что в ее свидетельство о браке вписана дата не публичного бракосочетания.

Пара официально стала мужем и женой весной 2018 года. Венчание проходило в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, его провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

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На мероприятии присутствовали около 600 человек. На сами свадебные торжества в Виндзорском замке были также приглашены более 1,2 тыс. представителей общественности.

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По подсчетам западных СМИ, затраты на свадьбу составили $45 млн — почти в два раза больше, чем стоила свадьба старшего брата Гарри принца Уильяма.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о решении отказаться от королевских полномочий и стать финансово независимыми. Супруги перестали именоваться Его и Ее Королевское Высочество, им пришлось отказаться от бренда SussexRoyal, принц потерял почетные воинские звания.

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