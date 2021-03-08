Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
В Киеве увидели в закрытии украинских телеканалов удар по России Политика, 09:23 Барак Обама, Меган Маркл и еще десять влиятельных людей — о феминизме Социальная экономика, 09:00  Российские женщины оказались активнее мужчин в волонтерстве Общество, 09:00 Байден полупроводниковый: спасет ли президент США мир от дефицита? Pro, 08:57 Российский вратарь пропустил три гола за 61 секунду в матче НХЛ Спорт, 08:48 Семь человек погибли в ДТП с грузовиком под Самарой Общество, 08:41 Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри. Главное Общество, 08:37 Как пандемия подтолкнула бизнес к четырехдневке — Bloomberg Pro, 08:22 Принц Гарри и Меган Маркл назвали пол будущего ребенка Общество, 08:17 Меган Маркл заявила о требовании королевской семьи молчать Общество, 08:02 Забота о женском здоровье: что важно знать РБК и Инвитро, 07:59 Не играй, а зарабатывай: могут ли видеоигры принести инвестору доход Pro, 07:50 Военные предложили россиянкам в честь 8 марта сдать бывших в армию Общество, 07:08 Бывшая жена главы Amazon вышла замуж за школьного учителя Общество, 06:59
Общество ,  
0 

Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри. Главное

На канале CBS вышло первое подробное интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и ее мужа, британского принца Гарри после того, как они отказались от королевских обязанностей. Главное из двухчасовой беседы — в материале РБК

Герцогиня Сассекская и ее муж, британский принц Гарри, дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Двухчасовая беседа вышла на канале CBS 7 марта в 20:00 по местному времени, британский канал ITV будет транслировать ее вечером 8 марта. Это первое подробное интервью супругов после их отказа от королевских обязанностей.

О тайной свадьбе

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри за три дня до публичной церемонии их бракосочетания, за которой могли наблюдать все желающие. Официальная церемония состоялась 18 мая 2018 года. Венчание проходило в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, его провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадебные торжества были также приглашены более 1,2 тыс. представителей общественности.

На частной церемонии, по словам Маркл, По словам не присутствовали семьи новобрачных, только архиепископ Кентерберийский (духовный глава Церкви Англии в Великобритании). «Это было зрелище для всего мира. Но мы хотели заключить союз между нами для нас», — пояснила герцогиня Сассекская.

Об отношении со стороны королевской семьи и мыслях о суициде

После свадьбы, по словам Маркл, королевская семья заставляла ее воздерживаться от публичных выступлений. На вопрос, молчала она по своему желанию или это было давление родственников мужа, герцогиня Сассекская ответила: «последнее».

До того, как пара приняла решение об отказе от королевских обязанностей, Маркл посещали мысли о самоубийстве: «Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль». По словам Маркл, ей было стыдно признаться в этом мужу, но она осознавала, что «если не признается, то сделает это».

При этом герцогиня Сассекская подчеркнула, что члены королевский семьи отличаются от «людей, управляющих этим институтом». У Маркл были хорошие отношения с Елизаветой II.

О переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка

Когда Маркл была беременна первым сыном — Арчи, некоторые представители королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка. Герцогиня Сассекская не стала называть их имена, отметив, что это нанесет им «серьезный ущерб», и добавила, что об этом ей рассказал супруг. Принц Гарри также не стал раскрывать подробности, отметив, что сама ситуация оказалась для него шоком. Маркл также сообщила, что ее сыну не был положен титул принца, поэтому он не получил охрану, что противоречит традициям.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: чем умные ошибки отличаются от глупых — опыт инженера NASA На книжной полке Сатьи Наделлы: чем зачитывается CEO Microsoft Без «угу» и «ага»: как правильно слушать и расположить к себе собеседника Не играй, а зарабатывай: могут ли видеоигры принести инвестору доход

Вторым ребенком пары будет девочка, она родится летом. «Иметь любое количество детей — одного или двоих — это замечательно. Но у нас мальчик, а теперь и девочка — чего еще можно желать?», — сообщил принц Гарри.

О реакции семьи на решение пары отказаться от королевских обязанностей

В какой-то момент отец Гарри, наследник британского престола принц Чарльз, перестал разговаривать с сыном и отвечать на его телефонные звонки. «Когда мы были в Канаде, у меня было три разговора с бабушкой и два разговора с отцом, прежде чем он перестал отвечать на мои звонки, и попросил меня изложить все это [решение сложить королевские обязанности] письменно», — заявил герцог.

Принц Чарльз прекратил с ним общаться, потому что Гарри «взял дело в свои руки», предположил он. «Мне нужно было сделать это для моей семьи. <...> Очень грустно, что до этого дошло, но я должен был что-то сделать для своего психического здоровья, для моей жены и для Арчи». Сейчас, по словам Гарри, они с отцом возобновили общение, но в их отношениях «есть над чем поработать».


Материал дополняется

Меган Маркл принц Гарри Опра Уинфри интервью
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter