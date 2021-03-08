На канале CBS вышло первое подробное интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и ее мужа, британского принца Гарри после того, как они отказались от королевских обязанностей. Главное из двухчасовой беседы — в материале РБК

Герцогиня Сассекская и ее муж, британский принц Гарри, дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Двухчасовая беседа вышла на канале CBS 7 марта в 20:00 по местному времени, британский канал ITV будет транслировать ее вечером 8 марта. Это первое подробное интервью супругов после их отказа от королевских обязанностей.

О тайной свадьбе

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри за три дня до публичной церемонии их бракосочетания, за которой могли наблюдать все желающие. Официальная церемония состоялась 18 мая 2018 года. Венчание проходило в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, его провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадебные торжества были также приглашены более 1,2 тыс. представителей общественности.

На частной церемонии, по словам Маркл, По словам не присутствовали семьи новобрачных, только архиепископ Кентерберийский (духовный глава Церкви Англии в Великобритании). «Это было зрелище для всего мира. Но мы хотели заключить союз между нами для нас», — пояснила герцогиня Сассекская.

Об отношении со стороны королевской семьи и мыслях о суициде

После свадьбы, по словам Маркл, королевская семья заставляла ее воздерживаться от публичных выступлений. На вопрос, молчала она по своему желанию или это было давление родственников мужа, герцогиня Сассекская ответила: «последнее».

До того, как пара приняла решение об отказе от королевских обязанностей, Маркл посещали мысли о самоубийстве: «Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль». По словам Маркл, ей было стыдно признаться в этом мужу, но она осознавала, что «если не признается, то сделает это».