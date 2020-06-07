Что произошло за выходные. Главные новости РБК

- «Карантин в Болдине» Пушкин «превратил в Болдинскую осень, символ высочайшего творческого подъема», заявил Некрасов. Он также привел выдержку из письма поэта, написанного друзьям во время изоляции в Царском Селе: «Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы». Путин в ответ заявил, что «это хорошие слова», но отменять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, нужно осознанно и спокойно.
- Попова, в свою очередь, заявила о надежде начать новый театральный сезон со зрителями в зале и сообщила, что ведомство скоро опубликует рекомендации по работе театров. Их, как объявило правительство, планируется открыть в сентябре.
- Правительство также подготовило постановление о правилах компенсации зрителям за отмену концертов, спектаклей и других культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Россиянам предложат два варианта: они смогут либо вернуть деньги за билет, либо без какой-либо доплаты воспользоваться ваучером на эту услугу, но уже на новую дату.
Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей
Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в правилах обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто собирается получать права. Согласно документу их можно принуждать к сдаче анализов на употребление алкоголя, только если врач-нарколог заподозрит наличие соответствующей болезни у человека.
- Помимо подозрения на наличие заболевания основанием для исследования может быть и подозрение на то, что водитель находится в нетрезвом виде. Для проведения анализов будут использоваться образцы крови или мочи.
- Приказ о внесении изменений в правила медосвидетельствования был готов еще в октябре 2019 года. В нем говорилось о том, что водителя будут проверять на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также на хроническое злоупотребление алкоголем при получении или продлении прав.
- Предполагалось, что он вступит в силу 22 ноября прошлого года, однако планы Минздрава раскритиковал президент Владимир Путин. Он назвал их «чушью» и заявил, что такие изменения надо вводить поэтапно и «с умом». В итоге дату вступления изменений в силу перенесли на 1 июля.
В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня
В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, рассказали источники РБК.
- По их данным, объявить об этом столичные власти могут уже в понедельник, 8 июня. А сами ограничения могут быть сняты с 14 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — оговаривается близкий к мэрии источник.
- Пропускной режим в Москве вступил в силу с 15 апреля, тогда же аналогичное ограничение было введено и в Подмосковье, в области пропуска отменили с 23 мая.
- В начале июня мэр Сергей Собянин сообщил, что «максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля».
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля
Министры стран ОПЕК+ договорились сохранить общую квоту 9,7 млн барр. в сутки еще на месяц. По словам главы Минэнерго Александра Новака, дополнительное сокращение поддержали все российские нефтекомпании.
- Кроме того, страны, которые в полном объеме не выполнили условия соглашения, обязались до октября компенсировать несоблюдение квот. Мексика, однако, выполнять новую договоренность отказалась и заявила, что продолжит придерживаться первоначальных условий сделки.
- Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи действует с 1 мая. Изначально участники сделки договорились сократить добычу в мае—июне на 9,7 млн барр. в сутки, а затем перейти к постепенному наращиванию: с июля — 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022-го — 5,8 млн барр. в сутки.
- В марте нефтяные министры стран — участниц ОПЕК и государств, не входящих в картель, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи, и сделка распалась. На фоне распространения коронавируса и прекращения действия соглашения мировые цены на нефть обвалились. Так, 22 апреля стоимость Brent впервые за 11 лет опустилась ниже $16 за баррель.