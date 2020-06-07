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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение, страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти, власти Москвы обсудили сценарий с отменой пропусков с середины июня; главное за выходные — в подборке РБК

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация определилась с датой возобновления международного авиасообщения, она предложит Роспотребнадзору начать полеты за рубеж с 15 июля, сообщил источник РБК в крупной авиакомпании. Информацию подтверждает и собеседник ТАСС.

  • На первом этапе могут открыть границы с 15 странами. По данным источника, в это число входят страны Европы, включая Турцию, а также Китай и Южная Корея, так как ситуация с коронавирусом там стабилизировалась и страны сами предлагают открывать границы.
  • Для возобновления полетов эти государства также должны дать свое согласие на прием рейсов из России. Свое слово должен сказать и Роспотребнадзор.
  • Россия прекратила международное авиасообщение с 27 марта. Полеты разрешили только вывозным бортам, которые возвращают в страну оставшихся за рубежом россиян, и самолетам, выполняющим рейсы по отдельному решению правительства.

Путин пообещал скорую отмену ограничений после слов о Болдинской осени

Президент Владимир Путин провел онлайн-встречу с деятелями культуры. Во время нее директор Всероссийского музея А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге Сергей Некрасов напомнил, что знаменитый поэт также находился на карантине и изоляции во время эпидемии холеры в Санкт-Петербурге. Президент попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову без «излишней забюрокраченности» подготовить рекомендации по выходу учреждений культуры из ограничений.

  • «Карантин в Болдине» Пушкин «превратил в Болдинскую осень, символ высочайшего творческого подъема», заявил Некрасов. Он также привел выдержку из письма поэта, написанного друзьям во время изоляции в Царском Селе: «Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы». Путин в ответ заявил, что «это хорошие слова», но отменять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, нужно осознанно и спокойно.
  • Попова, в свою очередь, заявила о надежде начать новый театральный сезон со зрителями в зале и сообщила, что ведомство скоро опубликует рекомендации по работе театров. Их, как объявило правительство, планируется открыть в сентябре.
  • Правительство также подготовило постановление о правилах компенсации зрителям за отмену концертов, спектаклей и других культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Россиянам предложат два варианта: они смогут либо вернуть деньги за билет, либо без какой-либо доплаты воспользоваться ваучером на эту услугу, но уже на новую дату.

Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей

Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в правилах обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто собирается получать права. Согласно документу их можно принуждать к сдаче анализов на употребление алкоголя, только если врач-нарколог заподозрит наличие соответствующей болезни у человека.

  • Помимо подозрения на наличие заболевания основанием для исследования может быть и подозрение на то, что водитель находится в нетрезвом виде. Для проведения анализов будут использоваться образцы крови или мочи.
  • Приказ о внесении изменений в правила медосвидетельствования был готов еще в октябре 2019 года. В нем говорилось о том, что водителя будут проверять на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также на хроническое злоупотребление алкоголем при получении или продлении прав.
  • Предполагалось, что он вступит в силу 22 ноября прошлого года, однако планы Минздрава раскритиковал президент Владимир Путин. Он назвал их «чушью» и заявил, что такие изменения надо вводить поэтапно и «с умом». В итоге дату вступления изменений в силу перенесли на 1 июля.

В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня

В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, рассказали источники РБК.

  • По их данным, объявить об этом столичные власти могут уже в понедельник, 8 июня. А сами ограничения могут быть сняты с 14 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — оговаривается близкий к мэрии источник.
  • Пропускной режим в Москве вступил в силу с 15 апреля, тогда же аналогичное ограничение было введено и в Подмосковье, в области пропуска отменили с 23 мая.
  • В начале июня мэр Сергей Собянин сообщил, что «максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля».

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля

Министры стран ОПЕК+ договорились сохранить общую квоту 9,7 млн барр. в сутки еще на месяц. По словам главы Минэнерго Александра Новака, дополнительное сокращение поддержали все российские нефтекомпании.

  • Кроме того, страны, которые в полном объеме не выполнили условия соглашения, обязались до октября компенсировать несоблюдение квот. Мексика, однако, выполнять новую договоренность отказалась и заявила, что продолжит придерживаться первоначальных условий сделки.
  • Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи действует с 1 мая. Изначально участники сделки договорились сократить добычу в мае—июне на 9,7 млн барр. в сутки, а затем перейти к постепенному наращиванию: с июля — 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022-го — 5,8 млн барр. в сутки.
  • В марте нефтяные министры стран — участниц ОПЕК и государств, не входящих в картель, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи, и сделка распалась. На фоне распространения коронавируса и прекращения действия соглашения мировые цены на нефть обвалились. Так, 22 апреля стоимость Brent впервые за 11 лет опустилась ниже $16 за баррель.
Авторы: Виктория Полякова, Мария Лисицына
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