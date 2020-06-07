Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение, страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти, власти Москвы обсудили сценарий с отменой пропусков с середины июня; главное за выходные — в подборке РБК

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация определилась с датой возобновления международного авиасообщения, она предложит Роспотребнадзору начать полеты за рубеж с 15 июля, сообщил источник РБК в крупной авиакомпании. Информацию подтверждает и собеседник ТАСС.

На первом этапе могут открыть границы с 15 странами. По данным источника, в это число входят страны Европы, включая Турцию, а также Китай и Южная Корея, так как ситуация с коронавирусом там стабилизировалась и страны сами предлагают открывать границы.

Для возобновления полетов эти государства также должны дать свое согласие на прием рейсов из России. Свое слово должен сказать и Роспотребнадзор.

Россия прекратила международное авиасообщение с 27 марта. Полеты разрешили только вывозным бортам, которые возвращают в страну оставшихся за рубежом россиян, и самолетам, выполняющим рейсы по отдельному решению правительства.

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