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Пандемия коронавируса ,  
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Правительство объявило сроки открытия театров и кино в России

Кинотеатры заработают первыми, в июле. Театры и концертные залы откроются для зрителей только осенью
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кинотеатры в России могут заработать в середине июля. Об этом, как передает ТАСС, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.

Театры и концертные залы откроются позже, на последнем этапе снятия ограничений. «Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка. Театры и концертные залы так же, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятие ограничений. Но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками», — сказал он.

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Музеи в полной мере также заработают только в июле. Пока их посещение возможно только в индивидуальном порядке. Министр культуры Ольга Любимова подтвердила, что на открытие музеев потребуется примерно полтора месяца. За это время в них успеют разработать экскурсионные программы.

При этом Любимова отметила, что к работе не сразу смогут приступить работники учреждений культуры из группы риска (старше 60 лет). Сейчас ведомство работает над соответствующими рекомендациями.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В конце мая Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации для возобновления работы кинотеатров. Из них следовало, что в кинотеатрах должно быть обеспечено соблюдение зрителями и сотрудниками социальной дистанции. В частности, это условие должно учитываться при расстановке кресел и диванов в фойе и столов в барах. Билеты на сеансы должны продаваться в таком количестве, чтобы было возможно обеспечить рассадку зрителей на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Садиться вместе смогут только члены одной семьи или те, кто живет вместе. Ношение масок для зрителей лишь рекомендовано, если его не делают обязательным требования безопасности, которые установили региональные власти.

Первые ограничения в связи с эпидемией коронавируса для подведомственных учреждений Министерство культуры ввело 16 марта. Тогда оно выпустило рекомендации приостановить проведение массовых мероприятий, не использовать аудиогиды или другие устройства, предполагающие контакт с телом. А уже на следующий день, 17 марта, ведомство распорядилось закрыть все театры, кинотеатры, музеи и цирки, которые находятся под его управлением.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: кинотеатры, кино, самоизоляция
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