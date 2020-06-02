Правительство объявило сроки открытия театров и кино в России

Кинотеатры заработают первыми, в июле. Театры и концертные залы откроются для зрителей только осенью

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кинотеатры в России могут заработать в середине июля. Об этом, как передает ТАСС, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.

Театры и концертные залы откроются позже, на последнем этапе снятия ограничений. «Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка. Театры и концертные залы так же, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятие ограничений. Но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками», — сказал он.

Музеи в полной мере также заработают только в июле. Пока их посещение возможно только в индивидуальном порядке. Министр культуры Ольга Любимова подтвердила, что на открытие музеев потребуется примерно полтора месяца. За это время в них успеют разработать экскурсионные программы.

При этом Любимова отметила, что к работе не сразу смогут приступить работники учреждений культуры из группы риска (старше 60 лет). Сейчас ведомство работает над соответствующими рекомендациями.