Путин заявил о стремлении выйти из режима ограничений «как можно быстрее»

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Отменять ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, нужно осознанно и спокойно, заявил Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с деятелями культуры. Трансляцию вел канал «Россия 24».

«Но тем не менее, будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее», — заявил он.

Путин также предложил главному санитарному врачу и медикам подумать с представителями отрасли над тем, что можно сделать для деятелей культуры и искусства чтобы они не утрачивали свою квалификацию. «Музыканты могут дома потренироваться, певцы могут дома, наверное, но балетное сообщество — нет. Поэтому можно наверняка вместе с представителями отрасли найти формы функционирования, чтобы они не вели к серьезной утрате квалификации и уровня», — отметил президент.

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