Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
Неделя в будущем: сотрудничество в космосе и эпоха постгуманизма Футурология, 16:00  Путин назвал меткость и красоту секретом величия русского языка Общество, 16:00 Попова заявила о надежде начать новый театральный сезон со зрителями Общество, 15:58 Антикризисное трудоустройство: куда идет эволюция рынка труда РБК и Центр поддержки экономики, 15:57 «Матч ТВ» предложил бесплатно показать все матчи РПЛ Спорт, 15:56 Путин заявил о стремлении выйти из режима ограничений «как можно быстрее» Общество, 15:49 Лукашенко заявил о необходимости победить сразу несколько «пандемий» Общество, 15:43 Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе Общество, 15:37 Капитан «Шальке» выбыл до конца сезона из-за травмы Спорт, 15:21 Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики Экономика, 15:16 В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский Общество, 15:05 «Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия Общество, 14:54 СМИ сообщили о бесплатной трансляции всех матчей РПЛ после рестарта Спорт, 14:52 Жители Дагестана попытались отбить у полиции застрелившего сына мужчину Общество, 14:38
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин заявил о стремлении выйти из режима ограничений «как можно быстрее»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Отменять ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, нужно осознанно и спокойно, заявил Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с деятелями культуры. Трансляцию вел канал «Россия 24».

«Но тем не менее, будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее», — заявил он.

Путин также предложил главному санитарному врачу и медикам подумать с представителями отрасли над тем, что можно сделать для деятелей культуры и искусства чтобы они не утрачивали свою квалификацию. «Музыканты могут дома потренироваться, певцы могут дома, наверное, но балетное сообщество — нет. Поэтому можно наверняка вместе с представителями отрасли найти формы функционирования, чтобы они не вели к серьезной утрате квалификации и уровня», — отметил президент.

Материал дополняется

Теги: коронавирус, Владимир Путин, ограничения
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter