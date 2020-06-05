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Новости без коронавируса ,  
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Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей

Министерство здравоохранения подготовило проект об изменениях в правилах медицинского освидетельствования для водителей. В нем предлагается принуждать их к сдаче анализов на употребление алкоголя при получении медсправки только в том случае, если нарколог выявит симптомы, указывающие на наличие соответствующей болезни. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя (при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами», — говорится в тексте документа.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
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