Власти допустили выдачу ваучеров вместо денег за билеты на спектакли

Правительство подготовило постановление, согласно которому зрители смогут получить деньги за мероприятия, отмененные из-за коронавируса, либо воспользоваться ваучером. На руках у россиян оказалось 7 млн заранее купленных билетов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Правительство готово выпустить постановление о правилах компенсации зрителям за отмену культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Об этом на онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы исходим из того, что билет — это договор, а обязательства по договору нужно выполнять», — заявил он. По словам Чернышенко, в соответствии с поручением Путина у людей появятся две возможности. Одна из них — вернуть деньги за билеты на отмененные мероприятия. Вторая — если концерт, экскурсию или спектакль отложили из-за пандемии, воспользоваться ваучером на эту услугу, но уже на другую дату. Доплачивать при этом не придется, отметил вице-премьер.

После того как режим повышенной готовности закончится, у организаций будет еще полгода на возврат денег за билеты на отмененные мероприятия, добавил Чернышенко.

В связи с ограничениями у граждан на руках оказалось около 7 млн заранее купленных билетов и абонементов, и организации культуры оказались в непростой ситуации, заявил вице-премьер. Билетная программа, которая была для них основным источником внебюджетного дохода, оказалась парализована на несколько месяцев, отметил он.