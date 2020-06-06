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Власти допустили выдачу ваучеров вместо денег за билеты на спектакли

Правительство подготовило постановление, согласно которому зрители смогут получить деньги за мероприятия, отмененные из-за коронавируса, либо воспользоваться ваучером. На руках у россиян оказалось 7 млн заранее купленных билетов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Правительство готово выпустить постановление о правилах компенсации зрителям за отмену культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Об этом на онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы исходим из того, что билет — это договор, а обязательства по договору нужно выполнять», — заявил он. По словам Чернышенко, в соответствии с поручением Путина у людей появятся две возможности. Одна из них — вернуть деньги за билеты на отмененные мероприятия. Вторая — если концерт, экскурсию или спектакль отложили из-за пандемии, воспользоваться ваучером на эту услугу, но уже на другую дату. Доплачивать при этом не придется, отметил вице-премьер.

Мишустин обязал компенсировать зрителям отмену концертов
Общество
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

После того как режим повышенной готовности закончится, у организаций будет еще полгода на возврат денег за билеты на отмененные мероприятия, добавил Чернышенко.

В связи с ограничениями у граждан на руках оказалось около 7 млн заранее купленных билетов и абонементов, и организации культуры оказались в непростой ситуации, заявил вице-премьер. Билетная программа, которая была для них основным источником внебюджетного дохода, оказалась парализована на несколько месяцев, отметил он.

Минкультуры рекомендовало учреждениям приостановить массовые мероприятия
Общество
Фото: Александр Щербак / ТАСС

16 марта Минкультуры предписало подведомственным учреждениям приостановить проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Это коснулось в том числе проведения экскурсий, концертов, заграничных командировок и гастролей коллективов.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин обязал организаторов зрелищных мероприятий и концертов компенсировать зрителям потерю билетов. Он подписал постановление, в соответствии с которым стоимость электронного билета или абонемента, приобретенного через интернет, должна быть возвращена не позднее 30 дней со дня обращения покупателя. Позднее этот срок решили увеличить до 90 дней.

Чернышенко ранее говорил, что концертные залы и театры в России откроются на последнем этапе снятия ограничений, а музеи вернутся к полноценной работе в июле. Сейчас их посещение возможно в индивидуальном порядке.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Чернышенко, ваучер, билеты
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