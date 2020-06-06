Попова заявила о надежде начать новый театральный сезон со зрителями

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Роспотребнадзор надеется на начало нового театрального сезона с присутствием зрителей в зале. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента России с деятелями культуры, передает «РИА Новости».

«Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре», — сказала она. Попова уточнила, что сейчас Роспотребнадзор вместе с деятелями культуры прорабатывает рекомендации по работе театров. По ее словам, они будут опубликованы в ближайшее время.

Попова также назвала возобновление работы учреждений культуры «приоритетной задачей». Президент России Владимир Путин во время заседания заявил, что здоровье граждан остается безусловной ценностью, но при снятии ограничений в сфере культуры нужно избежать излишней бюрократизации.

Ранее правительство сообщило, что театры в России откроются не раньше осени, на последнем этапе снятия ограничений. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что будут действовать специальные профилактические меры, в том числе особая плотность рассадки, необходимость использовать индивидуальные средства защиты. В мае министр культуры Ольга Любимова заявила, что обсуждается вариант шахматной рассадки зрителей.