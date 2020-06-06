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Попова заявила о надежде начать новый театральный сезон со зрителями

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Роспотребнадзор надеется на начало нового театрального сезона с присутствием зрителей в зале. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента России с деятелями культуры, передает «РИА Новости».

«Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре», — сказала она. Попова уточнила, что сейчас Роспотребнадзор вместе с деятелями культуры прорабатывает рекомендации по работе театров. По ее словам, они будут опубликованы в ближайшее время.

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Попова также назвала возобновление работы учреждений культуры «приоритетной задачей». Президент России Владимир Путин во время заседания заявил, что здоровье граждан остается безусловной ценностью, но при снятии ограничений в сфере культуры нужно избежать излишней бюрократизации.

Ранее правительство сообщило, что театры в России откроются не раньше осени, на последнем этапе снятия ограничений. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что будут действовать специальные профилактические меры, в том числе особая плотность рассадки, необходимость использовать индивидуальные средства защиты. В мае министр культуры Ольга Любимова заявила, что обсуждается вариант шахматной рассадки зрителей.

Руководство некоторых российских театров негативно оценило предполагаемую меру. Так, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф.Волкова Сергей Пускепалис назвал идею абсурдом и заявил, что зрители не будут соблюдать это требование, а директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что «категорически против» подобной рассадки.
 

Теги: Анна Попова, Роспотребнадзор, театр
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