Цена нефти Brent опустилась ниже $16 за баррель впервые с 1999 года

Стоимость барреля Brent на торгах в Лондоне опустилась ниже отметки в 16 долларов. Это - минимальная цена в этом веке

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $16, свидетельствуют данные торгов на бирже в Лондоне. На минимуме в 7:30 мск она снижалась до $15,99.

Последний раз баррель Brent торговался дешевле 16 долларов в 1999 году.

Ситуация на бирже начала резко меняться около 6:00 мск. Если до этого баррель Brent торговался в диапазоне $18,50 — 19, то затем началось стремительное падение. При этом на рынке отмечается сильная волатильность. Спустя несколько минут после достижения минимальной отметки баррель подорожал более чем на доллар, превысив показатель в $17.

Похожим образом развивается ситуация и в США, где стоимость июньских контрактов на техасскую WTI сначала стабилизировалась в районе $13,75, а затем стала стремительно снижаться. По состоянию на 7:28 мск баррель WTI стоил $10,34.