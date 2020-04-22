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Падение цен на нефть ,  
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Цена нефти Brent опустилась ниже $16 за баррель впервые с 1999 года

Стоимость барреля Brent на торгах в Лондоне опустилась ниже отметки в 16 долларов. Это - минимальная цена в этом веке
BRENT BR-5.20 $19,16 -28%

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $16, свидетельствуют данные торгов на бирже в Лондоне. На минимуме в 7:30 мск она снижалась до $15,99.

Последний раз баррель Brent торговался дешевле 16 долларов в 1999 году.

Ситуация на бирже начала резко меняться около 6:00 мск. Если до этого баррель Brent торговался в диапазоне $18,50 — 19, то затем началось стремительное падение. При этом на рынке отмечается сильная волатильность. Спустя несколько минут после достижения минимальной отметки баррель подорожал более чем на доллар, превысив показатель в $17.

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Похожим образом развивается ситуация и в США, где стоимость июньских контрактов на техасскую WTI сначала стабилизировалась в районе $13,75, а затем стала стремительно снижаться. По состоянию на 7:28 мск баррель WTI стоил $10,34.

Накануне цены на нефть марки WTI впервые в истории достигли отрицательных значений: при закрытии торгов стоимость барреля с поставкой в мае достигла отметки минус $37,63 за баррель. На открытии баррель WTI торговался за $17,73, но в течение нескольких часов цена упала почти на $56. К утру 21 апреля цены вернулись к положительному значению, однако в этот день июньские фьючерсы Brent подешевели почти на 25%, до $20,7 за баррель.

Автор: Артем Филипенок
Теги: нефть, Brent
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