В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня

С середины июня в столице могут отменить действие пропускной системы, введенной для борьбы с распространением коронавируса, рассказали источники РБК. Ранее мэр допустил «радикальные решения» по смягчению ограничений

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.

По словам близкого к мэрии источника, об этом может быть объявлено в понедельник, 8 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу столичной мэрии.

Ранее «более радикальные, более серьезные решения» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений допустил мэр Сергей Собянин. Он пояснил, что власти продолжают наблюдать положительную динамику в ситуации с COVID-19. По данным на 6 июня, от коронавируса в Москве вылечились более 100 тыс. человек с начала эпидемии.