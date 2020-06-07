В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня
В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.
По словам близкого к мэрии источника, об этом может быть объявлено в понедельник, 8 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — добавил он.
РБК направил запрос в пресс-службу столичной мэрии.
Ранее «более радикальные, более серьезные решения» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений допустил мэр Сергей Собянин. Он пояснил, что власти продолжают наблюдать положительную динамику в ситуации с COVID-19. По данным на 6 июня, от коронавируса в Москве вылечились более 100 тыс. человек с начала эпидемии.