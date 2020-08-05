Что случилось за день. Главные новости РБК

Ситуации с вкладами рискует вернуться в 1990-е

Инфляция в скором времени может «съесть» реальную доходность банковских депозитов. И тогда ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда россияне разочаровались в депозитах как формах сбережений денег.

Этому, по словам зампрезидента — предправления ВТБ Анатолия Печатникова, будет способствовать то, что «прогноз инфляции — 4%, ключевая [ставка] — 4,25%, а доходность базовых вкладов — четыре с небольшим».

Печатников также дал прогноз, что доходность по накопительным счетам будет сокращаться так же, как и доходность по срочным депозитам. «Я думаю, в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены и будут составлять 70–80% от базовой доходности срочных депозитов», — уточнил он.

Крупные российские банки уже столкнулись с оттоком валютных вкладчиков, поскольку из-за низких ставок держать ее на счетах стало невыгодно.

Авен поспорил с Дерипаской о санкциях и роли ЦБ

На днях основатель UC Rusal и группы ГАЗ Олег Дерипаска упрекнул ЦБ в том, что он не противодействует санкциям США против российских компаний. С ним категорически не согласился председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

Дерипаска, сам находящийся под санкциями США с 2018 года, написал в своем Telegram-канале, что власти, по его мнению, не уделяют должного внимания борьбе с этими ограничениями. «Мы с 2014–2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся», — заявил миллиардер в интервью телеканалу РБК.

В свою очередь, Авен заявил РБК, что ЦБ не давит на российские банки, однако не менее важным фактором для кредитных организаций являются требования зарубежных контрагентов. Если банки попадут в санкционный список SDN, это будет иметь фатальные последствия, сказал он РБК.

Кроме того, он назвал «очень экзотичным» требование Дерипаски перевести ЦБ в подчинение Минфина. «Вся экономическая история очень отчетливо и однозначно показывает, что независимость Центрального банка — важнейшее условие нормального экономического развития», — считает Авен.

В Турции произошел скачок числа болеющих коронавирусом

В то время как многие россияне ждут возобновления авиасообщения с турецкими курортами, глава Минздрава страны Фахреттин Коджа заявил, что впервые за долгое время в стране серьезно увеличилось число зараженных.

Коджа написал в Twitter, что страна должна объединить усилия в борьбе с распространением коронавируса, в особенности недопустимо, чтобы его провоцировали праздничные или выходные дни.

По данным турецкого Минздрава, на 4 августа в стране выявили 1083 новых заболевших. Всего зарегистрировали 234 934 зараженных. При этом днями ранее власти фиксировали меньше 1000 заболевших ежедневно.

С 1 августа Россия возобновила полеты в Турцию, но пока рейсы выполняются только в Анкару и Стамбул. Однако после 10 августа откроются направления на основные турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Набсовет РУСАДА выразил недоверие главе организации

Наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие главе организации Юрию Ганусу и его заместителю Маргарите Пахноцкой. В ответ Ганус заявил, что это стало ударом по всему российскому спорту.