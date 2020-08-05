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Общество ,  
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Что случилось за день. Главные новости РБК

Взорвавшуюся в Бейруте селитру привезло судно россиянина; риски вкладов в банках; о чем поспорили Авен с Дерипаской; рост числа больных COVID-19 в Турции; главе РУСАДА выразили недоверие; главные новости — в обзоре РБК

Взорвавшийся груз в Бейрут привезло связанное с россиянином судно

Аммиачная селитра, которая взорвалась вчера в порту Бейрута, была конфискована с судна, владельцем которого был уроженец Хабаровска. Об этом заявили на заседании Высшего совета по обороне Ливана.

  • Груз селитры весом 2750 т в сентябре 2013 года перевозило из Батуми в Мозамбик судно под названием Rhosus. Из-за неполадок на борту оно сделало незапланированную остановку в Бейруте, но после проверки судна экипажу запретили выводить его из порта.
  • Владельцем Rhosus, по словам членов судовой команды, был предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Вскоре он заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно». Через год селитру конфисковали и выгрузили на хранение на склад на 12-м причале порта в ожидании утилизации. Последние остававшиеся на борту судна моряки — трое украинцев и один россиянин — смогли вернуться домой только спустя год.
  • Взрыв, произошедший в порту Бейрута 4 августа, обрушил фасады нескольких зданий и повредил жилые дома и офисы. Погибли не менее 113 человек, около 4 тыс. человек пострадали. По версии властей, селитра сдетонировала во время сварочных работ.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
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Ситуации с вкладами рискует вернуться в 1990-е

Инфляция в скором времени может «съесть» реальную доходность банковских депозитов. И тогда ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда россияне разочаровались в депозитах как формах сбережений денег.

  • Этому, по словам зампрезидента — предправления ВТБ Анатолия Печатникова, будет способствовать то, что «прогноз инфляции — 4%, ключевая [ставка] — 4,25%, а доходность базовых вкладов — четыре с небольшим».
  • Печатников также дал прогноз, что доходность по накопительным счетам будет сокращаться так же, как и доходность по срочным депозитам. «Я думаю, в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены и будут составлять 70–80% от базовой доходности срочных депозитов», — уточнил он.
  • Крупные российские банки уже столкнулись с оттоком валютных вкладчиков, поскольку из-за низких ставок держать ее на счетах стало невыгодно.
Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

Авен поспорил с Дерипаской о санкциях и роли ЦБ

На днях основатель UC Rusal и группы ГАЗ Олег Дерипаска упрекнул ЦБ в том, что он не противодействует санкциям США против российских компаний. С ним категорически не согласился председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

  • Дерипаска, сам находящийся под санкциями США с 2018 года, написал в своем Telegram-канале, что власти, по его мнению, не уделяют должного внимания борьбе с этими ограничениями. «Мы с 2014–2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся», — заявил миллиардер в интервью телеканалу РБК.
  • В свою очередь, Авен заявил РБК, что ЦБ не давит на российские банки, однако не менее важным фактором для кредитных организаций являются требования зарубежных контрагентов. Если банки попадут в санкционный список SDN, это будет иметь фатальные последствия, сказал он РБК.
  • Кроме того, он назвал «очень экзотичным» требование Дерипаски перевести ЦБ в подчинение Минфина. «Вся экономическая история очень отчетливо и однозначно показывает, что независимость Центрального банка — важнейшее условие нормального экономического развития», — считает Авен.

В Турции произошел скачок числа болеющих коронавирусом

В то время как многие россияне ждут возобновления авиасообщения с турецкими курортами, глава Минздрава страны Фахреттин Коджа заявил, что впервые за долгое время в стране серьезно увеличилось число зараженных.

  • Коджа написал в Twitter, что страна должна объединить усилия в борьбе с распространением коронавируса, в особенности недопустимо, чтобы его провоцировали праздничные или выходные дни.
  • По данным турецкого Минздрава, на 4 августа в стране выявили 1083 новых заболевших. Всего зарегистрировали 234 934 зараженных. При этом днями ранее власти фиксировали меньше 1000 заболевших ежедневно.
  • С 1 августа Россия возобновила полеты в Турцию, но пока рейсы выполняются только в Анкару и Стамбул. Однако после 10 августа откроются направления на основные турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Набсовет РУСАДА выразил недоверие главе организации

Наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие главе организации Юрию Ганусу и его заместителю Маргарите Пахноцкой. В ответ Ганус заявил, что это стало ударом по всему российскому спорту.

  • Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Ганус заявил: «Это удар по нашему спорту. Наблюдательный совет принял решение, за которое будет отвечать российский спорт потом. Я не понял, на основании чего они рекомендовали меня отстранить. Результаты аудита мы оспариваем».
  • В середине июля президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в мае 2020-го провели аудит деятельности РУСАДА за 2018–2019 годы. Он выявил существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности. Под сомнение была поставлена целесообразность многих командировок и расходов на такси в размере чуть более 11 млн руб.
  • Вместе с тем, по словам главы наблюдательного совета Александра Ивлева, рекомендация не является жесткой и окончательное решение примет собрание учредителей организации.
Автор: Сергей Саркисян
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