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В Турции резко увеличилось число заболевших после открытия курортов

Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

В Турции за последнее время резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом написал в Twitter глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Он сообщил 4 августа, что в стране впервые за долгое время серьезно увеличилось число зараженных. Министр заявил, что страна должна объединить усилия в борьбе с распространением коронавируса, в особенности недопустимо, чтобы его провоцировали праздничные или выходные дни.

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По данным турецкого Минздрава, на 4 августа в Турции выявили 1083 новых заболевших. Всего в стране зарегистрировали 234 934 зараженных.

3 августа в стране зарегистрировали 993 новых случая, 2 августа — 986 случаев и 1 августа выявили 997 новых больных.

С 1 августа Россия возобновила полеты в Турцию наряду с Великобританией и Танзанией. Пока рейсы выполняются только в Анкару и Стамбул, после 10 августа откроются направления на основные турецкие курорты (в Анталью, Бодрум и Даламан).

Российское посольство в Анкаре отмечало, что туристам из России по приезде в Турцию не нужно предоставлять справки об отсутствии коронавируса. В аэропорту до прохождения паспортного контроля у всех приезжих измеряют температуру и проверяют симптомы COVID-19.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Турция, курорты
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