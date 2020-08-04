В Бейруте произошел сильный взрыв

СМИ сообщают о большем числе раненых в результате прогремевшего в порту Бейрута взрыва. Грохот от него был слышен за километры

Фото: abihbulos / Twitter

В столице Ливана произошел сильный взрыв, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. По данным агентства, над местом взрыва поднимается столб дыма.

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Телеканал Al Arabiya сообщает, что в Бейруте прогремело сразу несколько взрывов, причем настолько сильных, что грохот был слышен более чем в 20 км от города. Причины взрыва пока неизвестны, но Al Arabiya отмечает, что взрыв произошел в месте размещения складов в порту Бейрута.

Источники Reuters в спецслужбах подтверждают, что взрыв произошел в порту Бейрута, в том районе, где расположены склады. Ливанский телеканал LBC сообщает о взрыве на складе фейерверков.

По данным ливанского телеканала MTV, первоначальные данные свидетельствуют о том, что причиной взрыва не был теракт. При этом MTV отмечает, что взрыв причинил огромный урон, есть много пострадавших.