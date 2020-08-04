В Бейруте произошел сильный взрыв

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 73,38 (-0,78) Инвестиции, 13:46
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,5 (-0,72) Инвестиции, 13:46
В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших из-за взрыва в Бейруте Общество, 19:38 В Сети появилось видео взрыва в Бейруте Общество, 19:37 Армия Белоруссии заявила о поддержке Лукашенко на выборах президента Политика, 19:31 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:30 Олимпийская сборная России по хоккею разгромила «Сочи» Спорт, 19:14 В России расширили список стратегически значимых лекарств Общество, 19:11 На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов Общество, 19:09 ФАС увидела угрозу в продаже билетов в закрытые для перелетов страны Общество, 19:09 Цепкало призвал Путина осудить проводимую Минском антироссийскую политику Политика, 19:06 В КНР требования США продать TikTok назвали запугиванием и манипуляцией Политика, 19:01 Волочкова обжаловала штраф за посещение монастыря во время карантина Общество, 18:59 Удвоение кошельков и большие комиссии. Как изменился биткоин за 2,5 года Крипто, 18:56 СМИ сообщили об интересе Apple к покупке TikTok Инвестиции, 18:55 В Бейруте произошел сильный взрыв Общество, 18:41
Общество ,  
0 

В Бейруте произошел сильный взрыв

СМИ сообщают о большем числе раненых в результате прогремевшего в порту Бейрута взрыва. Грохот от него был слышен за километры
Фото: abihbulos / Twitter
Фото: abihbulos / Twitter

В столице Ливана произошел сильный взрыв, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. По данным агентства, над местом взрыва поднимается столб дыма.

Video

Телеканал Al Arabiya сообщает, что в Бейруте прогремело сразу несколько взрывов, причем настолько сильных, что грохот был слышен более чем в 20 км от города. Причины взрыва пока неизвестны, но Al Arabiya отмечает, что взрыв произошел в месте размещения складов в порту Бейрута.

Источники Reuters в спецслужбах подтверждают, что взрыв произошел в порту Бейрута, в том районе, где расположены склады. Ливанский телеканал LBC сообщает о взрыве на складе фейерверков.

По данным ливанского телеканала MTV, первоначальные данные свидетельствуют о том, что причиной взрыва не был теракт. При этом MTV отмечает, что взрыв причинил огромный урон, есть много пострадавших.

О большем числе пострадавших со ссылкой на главу Минздрава Ливана Хамада Хасана сообщает и Reuters. Телеканал LBC сообщает о сотнях раненых и призывах к добровольцам сдавать кровь для пострадавших.

Портал Arab News со ссылкой на очевидцев сообщает о масштабных разрушениях в прилегающих к месту взрыва районах, а также выбитых стеклах в окнах домов в милях от порта. По данным телеканала LBC, пострадали также автомобили на расположенной неподалеку магистрали.

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании
Автор: Евгений Калюков
Теги: Ливан, Бейрут, взрыв
Материалы по теме
Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте
Политика
На территории посольства России в Бейруте взорвались гранаты с газом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter