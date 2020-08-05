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Финансы ,  
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Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Реальная доходность банковских депозитов может в скором времени не компенсировать потери от инфляции, предупредил зампред ВТБ. Следствием этого станет повторение ситуации, когда россияне не рассматривали вклады серьезно
ВТБ VTBR ₽0,04062 +0,58% Купить
Анатолий Печатников
Анатолий Печатников (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений. Об этом заявил журналистам заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«При том, что прогноз инфляции — 4%, ключевая [ставка] — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995–1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам», — сказал Печатников.

По его мнению, если такая ситуация сохранится, «люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений».

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Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Печатников также дал прогноз, что доходность по накопительным счетам будет сокращаться так же, как и доходность по срочным депозитам. «Сама конструкция накопительного счета предполагает меньшую доходность для клиента, потому что он волен в любой момент либо положить, либо снять деньги, в отличие от срочного контракта. Я думаю, в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены, и будут составлять 70–80% от базовой доходности срочных депозитов», — уточнил он.

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. В первой декаде июля максимальная ставка была равна 4,63%, во второй — 4,55%, в третьей — 4,58%.

Банк России 24 июля снизил на 0,25 п. п., до исторического минимума — 4,25%. Это стало третьим снижением ставки с начала пандемии, однако на этот раз регулятор снизил ее не так резко, как в предыдущие разы: 19 марта — на 0,5%, а 19 июня — сразу на 1 п.п. (впервые с 2015 года).

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Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов
Финансы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

ЦБ также уточнил прогноз по инфляции. «По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сообщил тогда регулятор.

Крупные российские банки уже столкнулись с оттоком валютных вкладчиков, которую из-за низких ставок стало невыгодно держать на счетах — отток $602,4 млн с депозитов в иностранной валюте в июне пережили семь из 11 системно значимых игроков.
 

Авторы: Юлия Кошкина, Владислав Гордеев
Теги: ВТБ, вклады, доход, инфляция
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