Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Реальная доходность банковских депозитов может в скором времени не компенсировать потери от инфляции, предупредил зампред ВТБ. Следствием этого станет повторение ситуации, когда россияне не рассматривали вклады серьезно

Анатолий Печатников (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений. Об этом заявил журналистам заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«При том, что прогноз инфляции — 4%, ключевая [ставка] — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995–1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам», — сказал Печатников.

По его мнению, если такая ситуация сохранится, «люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений».

Печатников также дал прогноз, что доходность по накопительным счетам будет сокращаться так же, как и доходность по срочным депозитам. «Сама конструкция накопительного счета предполагает меньшую доходность для клиента, потому что он волен в любой момент либо положить, либо снять деньги, в отличие от срочного контракта. Я думаю, в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены, и будут составлять 70–80% от базовой доходности срочных депозитов», — уточнил он.